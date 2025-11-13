Acasă » Știri » Dacă vă întâlniți cu Denisa, sunați de urgență la 112! E alertă în România, după dispariția ei

De: Denisa Iordache 13/11/2025 | 13:56
Este alertă de dispariție într-o familie din România! Grosu Denisa Mihaela a părăsit domiciliul și este de negăsit. Familia disperată să își găsească fiica a făcut un apel către autorități. Cine o vede sau află informații despre ea este rugat să sune de urgență la 112!

Denisa, o adolescentă în vârstă de 15 ani, a plecat voluntar pe data de 12 noiembrie 2025 din localitatea Cumpăna, județul Constanța, în jurul orei 11:00 și nu s-a mai întors până în prezent. Potrivit primelor informații, minora ar fi luat trenul spre București, dar Poliția Română nu a confirmat momentan acest lucru.

SEMNALMENTE: Înălțimea de 185 cm, ochi căprui, păr șaten. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată în blugi de culoare albastră, sacou de culoare neagră, ghete tip UGG.

„Dragilor va rugam sa ne ajutați sa o găsim! Este foarte important sa știe ca o iubim și vrem sa ajungă acasă sănătoasă!”, au spus apropiații copilei.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Denisa? Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Denisa este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

