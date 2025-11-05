Acasă » Știri » Patru adolescenți, trei fete și un băiat, au dispărut fără urmă. Minorii sunt orfani

De: Irina Vlad 05/11/2025 | 12:49
Autoritățile din Târgu-Cărbunești, județul Gorj, sunt în alertă! În urmă cu o zi, patru minori, trei fete și un băiat, au dispărut fără urmă (doi dintre ei sunt frați). Polițiștii fac un apel către cetățeni și îi roagă pe toți cei care dețin informații ce ar putea duce la găsirea lor să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție. 

Polițiștii din Gorj sunt în alertă! Cei patru adolescenți au fost văzuți ultima dată marți, 4 noiembrie 2025, în orașul Târgu-Cărbunești, în jurul orei 14:30, după ce au plecat din centrul de plasament. Câteva ore mai târziu, în jurul orei 23:00, a fost anunțat dispariția lor.

Patru minori au dispărut fără urmă din centrul de plasament

Autoritățile gorjene au demarat operațiuni de căutare în zonă și îi roagă pe cetățeni – cei care pot oferi informații ce ar putea duce la găsirea lor – să sune la numărul Unic de Urgență 112 sau să se prezinte la cel mai apropiat post de poliție.

”La data de 4 noiembrie 2025, ora 23:00, polițiștii din Târgu-Cărbunești au fost sesizați cu privire la dispariția a patru minori: Stroescu Cotojman Daria Petruța, de 17 ani, din localitatea Roșia de Amaradia, Magîlea Deni Iuliana, de 17 ani, din satul Ștefănești, Magîlea Gheorghe Ionuț, de 13 ani, din Ștefănești, și Drăgan Ana Maria, de 17 ani”, se arată în comunicatul poliției.

Cei patru minori sunt orfani și locuiau la un centru de plasament din Târgu-Cărbunești. Ieri au fost văzuți ultima dată, iar de atunci nu au mai revenit la centru. Numele lor sunt:

  • Stroescu Cotojman Daria Petruța, de 17 ani
  • Magîlea Deni Iuliana, de 17 ani
  • Magîlea Gheorghe Ionuț, de 13 ani
  • Drăgan Ana Maria, de 17 ani

”Cei patru minori au fost văzuți ultima dată împreună, la data de 4 noiembrie 2025, în jurul orei 14:30, în orașul Târgu-Cărbunești. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea celor patru minori este rugată să anunțe cel mai apropiat polițist sau să apeleze numărul de urgență 112”, se mai arată în comunicatul poliției.

