Anunț oficial pentru români! Când intră pensiile în luna mai 2026

Anunț important pentru cei aproximativ 2,1 milioane de seniori din România! Pensiile pentru luna mai vor fi livrate cu întârziere din cauza zilelor libere de la începutul lunii. Casa Națională de Pensii a anunțat oficial când vor fi virați banii.

Modificările în sistem sunt cauzate de faptul că ziua de 1 mai, Ziua Muncii, a picat într-o zi de vineri, urmată de weekend, ceea ce a însemnat o decalare în ceea ce privește procesul de plată a pensiilor prin Poșta Română.

Când vor fi livrate pensiile în luna mai 2026

Pentru cei aproximativ 2,1 milioane de pensionari care au ales ca pensia să le fie livrată de poștași, distribuirea banilor a început oficial de luni, 4 mai. În cazul seniorilor care încasează pensia direct în contul bancar nu vor exista întârzierei. Marți, 12 mai, băncile vor alimenta conturile cu pensiile cuvenite.

De asemenea, în luna mai va fi virată și prima tranșă din sprijinul financiar acordat prin Pachetul de Solidaritate, introdus de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Banii sunt destinați pensionarilor cu venituri de până în 3.000 de lei și vor fi virați în același timp cu pensia, direct prin card sau poștă, în două tranșe egale. Prima este în luna mai, iar a doua în luna decembrie.

Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei primesc 500 de lei, cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei primesc 400 de lei, în timp ce pensionarii cu venituri cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei primesc 300 de lei.

Scopul acordării acestui sprijin financiar este compensarea parțială a efectelor creșterii prețurilor din ultimele luni, în contextul în care populația se confruntă cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor de bază, pensionarii cu venituri reduse fiind printre cei mai expuși riscului de sărăcie. Ajutorul financiar este acordat prin casele teritoriale de pensii, casele sectoriale de pensii, fără să fie necesare cereri din partea beneficiarilor.

Pensionarii care primesc 582 lei în plus, la pensie. Care este stagiul minim de cotizare și la ce sumă totală ajung

Pensionarii născuți între acești ani primesc cele mai mici pensii. Cine se încadrează