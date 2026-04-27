Acasă » Știri » Pozele editate i-au pus viața în pericol. Căutările unei femei dispărute, îngreunate din cauza imaginilor “trucate” de pe Social Media

Pozele editate i-au pus viața în pericol. Căutările unei femei dispărute, îngreunate din cauza imaginilor “trucate” de pe Social Media

De: Irina Vlad 27/04/2026 | 15:18
Pozele editate i-au pus viața în pericol. Căutările unei femei dispărute, îngreunate din cauza imaginilor “trucate” de pe Social Media
sursă foto: social media

O femeie de 30 de ani din Mexic a fost dată dispărută pe data de 12 aprilie 2026. Dispariția sa a fost semnalată de familie, însă imaginile folosite pentru identificare erau mult prea modificate cu filtrele de înfrumusețare, ceea ce a îngreunat și mai mult cazul. 

Este vorba despre Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, în vârstă de 30 de ani, a cărei dispariție a fost semnalată încă din noaptea de 12 aprilie 2026, în municipiul Ocozocoautla de Espinosa, din statul Chiapas din Mexic. În urma plângerii depuse de familia sa, cazul a fost preluat în cadrul Protocolului Alba, un mecanism care declanșează acțiuni imediate pentru căutarea femeilor dispărute.

Fișa oficială folosită pentru localizarea sa includea o fotografie preluată de pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, imaginea era editată cu filtre de înfrumusețare care i-au modificat trăsăturile, generând o diferență vizibilă față de înfățișarea sa reală.

Unde a fost găsită Grecia Guadalupe Orantes Mendoza ? sursă foto: social media

Unde a fost găsită femeia de 30 de ani

Utilizarea filtrelor de înfrumusețare, obișnuită pe platforme precum Facebook sau Instagram, a avut în final un efect contrar celui scontat. În loc să faciliteze identificarea, imaginea a îngreunat recunoașterea precisă a femeii de către cetățeni, un element cheie în acest tip de cazuri în care colaborarea colectivă este decisivă. Modificarea imaginii ar fi putut genera confuzie atât în rândul cetățenilor, cât și al celor care participau la căutare, reducând posibilitatea de a primi informații în timp util.

În ciuda dificultăților, femeia a fost găsită în viață câteva zile mai târziu, pe un drum care leagă Ocozocoautla de municipiul Jiquipilas. După ce a fost găsită, a primit îngrijiri medicale și a fost pusă la dispoziția autorităților pentru a da o declarație, în timp ce cazul rămâne în continuare sub investigație. Operațiunea de localizare a implicat participarea mai multor forțe de securitate, după cum a explicat Jorge Luis Llaven Abarca, procurorul general al statului Chiapas:

„S-a desfășurat o operațiune de amploare cu forțele de ordine, cu Sedena, cu Garda Națională, cu Marina, precum și cu autoritățile statale; am desfășurat o operațiune atât pe uscat, cât și din aer. S-a reușit localizarea unei ferme unde se afla o locuință nelocuită și, din fericire, acolo a fost găsită victima teafără și nevătămată”, a spus procurorul Jorge Luis.

Femeia se află în siguranță și sub supraveghere instituțională. Cu toate acestea, autoritățile locale au păstrat confidențialitatea circumstanțelor care au dus la dispariția și localizarea ulterioară a acesteia, în timp ce ancheta cazului avansează.

