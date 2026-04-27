Este luni, iar cel mai bun mod de a întâmpina o nouă săptămână este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență pentru genii. Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele 3 diferențe din imaginea dată. Crezi că te descurci?

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc și la un click distanță pentru cei curioși și doritori să își pună la încercare limitele. Se regăsesc sub diverse forme, însă cele mai întâlnite și apreciate în mediul online sunt iluziile optice, imagini cu diferențe, numere sau cuvinte lipsă și exerciții matematice. De asemenea, pe lângă rolul lor principal, astfel de teste îți testează abilitatea vizuală, memoria, spontaneitatea și concentrarea, dar într-un mod distractiv. Tot ce trebuie să faci pentru a rezolva această provocare este să privești cu atenție imaginea și să observi deosebirile.

TEST IQ | Ești un geniu dacă poți identifica toate cele 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă biliard, în maximum 23 de secunde

Începutul săptămânii vine așa cum te-am obișnuit: cu exerciții simple pentru testarea IQ-ului. Cu ajutorul acestui test îți vei pune la încercare abilitatea vizuală și spiritul de observație. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să te uiți la cei doi bărbați care joacă biliard și să găsești diferențele. Ai la dispoziție 23 de secunde! Chiar dacă pare simplu, o clipă de neatenție te poate pune în dificultate. Ești pregătit? Să începem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să găsești toate cele 3 diferențe: Felicitări! Dacă nu le-ai identificat, CANCAN.RO îți va da rezolvarea. Ești gata să vezi răspunsul corect? Cele 3 deosebiri sunt la fereastră, acolo unde se observă diferit copacii, a doua este la tac, pentru că partea mai închisă la culoare este mai scurtă în imaginea din partea dreaptă, iar ultima este la bila albă.

Dacă te-ai gândit vreodată ce sunt testele IQ, ei bine se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

