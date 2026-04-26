Test IQ exclusiv pentru genii | 1 + 5 = 2 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi un nou exercițiu de perspicacitate, conceput să îți pună la încercare atenția, logica și modul în care interpretezi formele. În imagine apare o ecuație realizată din bețe de chibrit: 1 + 5 = 2.

Evident, rezultatul nu este corect, iar provocarea constă în a modifica poziția unui singur băț astfel încât operația să devină validă.

Test IQ exclusiv pentru genii | 1 + 5 = 2 este greșit

Nu există limită de timp, așa că îți poți analiza în voie opțiunile. La prima vedere, pare imposibil de reparat printr-o singură mutare, însă totul depinde de felul în care privești cifrele și de modul în care acestea pot fi transformate.

Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Regula este simplă: ai voie să muți doar un băț, fără să adaugi sau să elimini altele. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de puzzle-uri sunt folosite frecvent în testele de inteligență pentru a evalua gândirea flexibilă, recunoașterea formelor și capacitatea de a găsi soluții alternative.

Cei care au descoperit deja rezolvarea merită toate felicitările. Pentru cei care încă o caută, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

