Test de logică | În cel mult jumătate de minut, identificați 3 diferențe între tânărul din dreapta și cel din stânga

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit astăzi un exercițiu rapid de atenție, ideal pentru cei care vor să-și testeze concentrarea.

Cele două ilustrații prezintă doi tineri aproape identici, așezați unul lângă celălalt, iar provocarea este să descoperiți cele trei diferențe în maximum treizeci de secunde. La prima vedere par perfect la fel, însă o privire atentă dezvăluie detalii modificate cu grijă.

Test de logică

Astfel de puzzle uri vizuale ne scot din ritmul obișnuit al privirii și ne obligă să analizăm atent fiecare element — de la poziția mâinilor până la mici detalii din echipament. Sunt exerciții excelente pentru atenție, memorie vizuală și capacitatea de a observa nuanțe fine.

În cel mult jumătate de minut, identificați 3 diferențe între tânărul din dreapta și cel din stânga

Dacă ați găsit toate cele trei diferențe în timpul limită, meritați felicitări. Iar dacă încă le căutați, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test IQ exclusiv pentru genii | Cea mai dulce ecuație matematică: Care este rezultatul corect?

Iluzie optică virală | Găsiți bufnița ascunsă în pădure!