Test IQ exclusiv pentru genii | Cea mai dulce ecuație matematică: Care este rezultatul corect?

Deși weekendul a început și este momentul perfect pentru relaxare, nu ar trebui să uităm să ne menținem mintea activă. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO propune cititorilor un exercițiu de matematică menit să le pună la încercare atenția și logica. Specialiștii susțin că testul nu este deloc unul ușor, fiind considerat chiar potrivit pentru genii. Așadar, dacă reușești să-l rezolvi, te poți considera printre cei mai iscusiți.

Acest puzzle devenit viral te provoacă să rezolvi o ecuație matematică aparent simplă în doar 17 secunde. Tu crezi că poţi găsi rezolvarea contracronometru?

Puzzle-urile de tip „brainteaser” sunt cunoscute ca forme de divertisment, însă, dincolo de rolul lor recreativ, acestea aduc și numeroase beneficii. De exemplu, exercițiile de logică și matematică ajută la îmbunătățirea abilităților cognitive, stimulând zone ale creierului responsabile de raționament, memorie și recunoașterea tiparelor.

Atunci când încerci să rezolvi un astfel de puzzle matematic, mai ales sub presiunea timpului, creierul tău este nevoit să prioritizeze gândirea structurată.

De aceea, astfel de provocări bazate pe matematică pot fi extrem de eficiente, deoarece îmbină logica cu creativitatea.

Acum, este momentul să arunci o privire asupra provocării virale de astăzi, care prezintă o serie de fructe, fiecare având o anumită valoare atribuită. Fiecare ecuație urmează un tipar, iar sarcina ta este să descoperi acel tipar și să îl aplici în ecuația finală.

Există însă o singură regulă în plus: ai la dispoziție doar 17 secunde. Această limită de timp nu este menită să creeze stres, ci să îți îmbunătățească capacitatea de concentrare. Atunci când creierul este ghidat să lucreze într-un interval scurt, acesta elimină distragerile și prioritizează recunoașterea tiparelor. Pornește cronometrul. Mult succes!

Test de IQ tip puzzle: Găsește valoarea ultimei ecuații în 17 secunde

Ai reușit să descoperi tiparul ecuației? Dacă nu, ar fi cazul să te grăbești — au mai rămas doar 5 secunde pe ceas.

Astfel de puzzle-uri sunt concepute tocmai pentru a te forța să gândești „în afara tiparelor obișnuite”.

Și… 3, 2, 1! Timpul a expirat.Ai identificat regula și ai rezolvat ecuația finală?

Dacă da, este un semn bun de concentrare analitică. Dacă nu, nu este nicio problemă — astfel de exerciții sunt create pentru a întrerupe gândirea automată și pentru a recompensa atenția la detalii.

REZOLVARE

Rândul 1: Tort

Presupunem că valoarea unui tort este X.

Ecuația devine:

X + X + X = 33

Așadar:

3X = 33

Împărțim la 3:

X = 33 / 3

Rezultă:

X = 11

Prin urmare, valoarea unui tort este 11.

Rândul 2: Înghețată

Presupunem că valoarea unei înghețate este Y.

Avem ecuația:

Y + X + Y = 39

Înlocuim X = 11:

2Y + 11 = 39

Scădem 11 din ambele părți:

2Y = 28

Împărțim la 2:

Y = 14

Prin urmare, valoarea unei înghețate este 14.

Rândul 3: Biscuit

Presupunem că valoarea unui biscuit este Z.

Avem ecuația:

Z + Y + Z = 32

Înlocuim Y = 14:

2Z + 14 = 32

Scădem 14 din ambele părți:

2Z = 18

Împărțim la 2:

Z = 9

Prin urmare, valoarea unui biscuit este 9.

Rândul 4: Gogoșă

Presupunem că valoarea unei gogoși este D.

Ecuația devine:

Y × X + D = 220

Înlocuim valorile X = 11 și Y = 14:

14 × 11 + D = 220

Calculăm:

154 + D = 220

Scădem 154 din ambele părți:

D = 220 – 154

Rezultă:

D = 66

Prin urmare, valoarea unei gogoși este 66.

Rândul 5: Ecuația finală

Avem expresia:

Biscuit × Înghețată + Gogoșă = ?

Adică:

Z × Y + D

Înlocuim valorile:

9 × 14 + 66

Calculăm:

126 + 66 = 192

Rezultatul final este: 192

