Test de inteligență| Cât este 4466, dacă 9999=4, 8888=8 și 6688=6?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. Cât este 4466, dacă 9999=4, 8888=8 și 6688=6? Ești pregătit să îți tesezi coeficientul de inteligență? Dacă da, ai la dispoziție 9 secunde să descoperi răspunsul corect. Spor la treabă!

Testele de inteligență sunt ideale pentru antrenarea creierului. Ghicitoarea matematică de astăzi este un tip de exercițiu în care trebuie să găsești valoarea lipsă. Îți vei testa capacitățilșe de gândire logică și analitică. Găsește numărul lipsă din imaginea de mai sus.

Testele de inteligență de acest fel sunt un tip de exercițiu mental care îți pune la încercare gândirea critică și abilitățile de rezolvare, provocându-i pe cititori să rezolve problema. Acest teste au potențialul de a stimula inteligența și de îmbunătăți concentrarea. Practicarea frecventă a acestor exerciții îmbunătățește abilitățile de rezolvare a problemelor și oferă creierului un antrenament mental eficient.

REZOLVARE: Soluția acestei ghicitori matematice este următoarea: Având în vedere că

9999 = 4

8888 = 8

6688 = 6

4466 = ?

Acum, dacă observați cu atenție, modelul urmat aici este următorul: cifra 9 conține un cerc, deci 9999 va avea 4 cercuri. Prin urmare, 9999 = 4 În mod similar, 8888 = 8, deoarece are 8 cercuri. 4466 = ? Cifra 6 are un singur cerc, deci 4466 = 2

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

