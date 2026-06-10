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Iluzie optică virală | Găsiți pisica în cel mult 11 secunde

De: Andreea Stăncescu 10/06/2026 | 08:11
Iluzie optică virală | Găsiți pisica în cel mult 11 secunde
Găsește pisica ascunsă în maxim 11 secunde
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CANCAN.RO a pregătit pentru această dimineață o provocare care îți va pune la încercare atenția și spiritul de observație. Este vorba despre o iluzie optică aparent simplă, dar care le dă bătăi de cap multor persoane. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție imaginea și să descoperi unde se ascunde o pisică. Crezi că reușești în mai puțin de 11 secunde?

Iluziile optice reprezintă imagini speciale care ne păcălesc creierul și modul în care percepem realitatea. De multe ori, ceea ce vedem la prima vedere nu coincide cu ceea ce există cu adevărat în imagine. Acest fenomen apare deoarece creierul procesează informațiile vizuale foarte rapid și completează anumite detalii pe baza experiențelor anterioare.

Găsește pisica ascunsă în doar 11 secunde

Specialiștii consideră că astfel de provocări sunt mai mult decât simple jocuri de divertisment. Ele contribuie la dezvoltarea atenției, a concentrării și a capacității de analiză. În plus, rezolvarea frecventă a testelor vizuale poate antrena mintea să observe mai ușor detalii pe care, în mod normal, le-ar ignora.

Găsește pisica ascunsă în imagine

În imaginea de astăzi este surprinsă o terasă amenajată pentru relaxare. Se pot observa mai multe piese de mobilier, inclusiv scaune și șezlonguri, iar în prim-plan apare și un câine care are un bandaj la unul dintre picioare. La prima vedere, pare că acesta este singurul animal prezent în scenă.

Totuși, undeva în imagine se ascunde și o pisică. Misiunea ta este să o găsești înainte ca cele 11 secunde să expire. Privește cu atenție fiecare colț al fotografiei și încearcă să nu te lași distras de elementele mai evidente.

Dacă ai reușit să identifici rapid pisica, înseamnă că ai un spirit de observație foarte bine dezvoltat. Pentru cei care încă o caută, indiciul este simplu: felina se află în apropierea unui șezlong din lemn de culoare neagră, unde stă ascunsă la vedere, dar se poate confunda cu decorul din jur.

Rezolvarea iluziei optice

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