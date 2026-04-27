Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a „spart” toți banii

De: David Ioan 27/04/2026 | 15:55
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a spart toți banii
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a "spart" toți banii

Participarea Codruței Filip la „Desafío” s-a încheiat după un traseu intens, care a captat atenția publicului și a generat numeroase reacții în mediul online.

Eliminarea ei a venit după aproape două luni petrecute în competiția de la Pro TV, perioadă în care artista a trecut prin nu mai puțin de 16 probe. Pentru fiecare etapă parcursă, aceasta a primit câte 1.500 de euro, astfel că suma acumulată de Codruța Filip a ajuns la 24.000 de euro.

Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio

Pe durata participării în show, artista a demonstrat rezistență și adaptare la condițiile dificile ale formatului, reușind să rămână în joc un număr considerabil de etape. Evoluția ei a contribuit atât la consolidarea imaginii în fața publicului, cât și la obținerea unei sume importante, care a stârnit ulterior curiozitatea fanilor. Mulți au vrut să afle ce planuri are Codruța cu banii câștigați în urma competiției.

În același timp, viața personală a artistei a continuat să fie un subiect intens comentat, mai ales în contextul despărțirii de Valentin. Divorțul celor doi a fost finalizat la notar, procedură care presupune că fiecare rămâne cu veniturile proprii, în lipsa unor prevederi speciale. Prin urmare, suma obținută de Codruța Filip din participarea la „Desafio” îi revine integral și nu este supusă niciunei împărțiri.

Pe ce a „spart” toți banii

După revenirea în țară, artista nu a stat pe gânduri și a decis să investească toți cei 24.000 de euro în proiectele ei muzicale. Hotărâtă să își construiască o carieră solo, independentă de fostul partener, Codruța Filip a filmat patru videoclipuri noi. Filmările au avut loc recent și s-au desfășurat într-un ritm alert, toate cele patru producții fiind realizate în doar două zile.

Foto: Facebook

Artista a povestit întreaga experiență într-un clip postat pe Facebook, unde a descris atmosfera de la filmări și efortul depus de echipă:

“Am terminat de filmat toate videoclipurile. Deci am filmat 4 videoclipuri în 2 zile. Și Silviu ești de fapt un erou. Săracul. Mersi Silviu, ești top. Și a rămas săracul și fără baterie și fără memorie. Fără carduri, fără tot. Dar a rămas fără ele fix la momentul potrivit când am terminat. Așa că abia aștept să vedeți ce a ieșit.”

