Acasă » Știri » Momentul care i-a distrus căsnicia: a intrat în casă și a găsit-o ascunsă în prosopul ei

Momentul care i-a distrus căsnicia: a intrat în casă și a găsit-o ascunsă în prosopul ei

De: Paul Hangerli 29/05/2026 | 08:10
Momentul care i-a distrus căsnicia: a intrat în casă și a găsit-o ascunsă în prosopul ei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Gayle King, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste și prezentatoare TV din Statele Unite, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa personală: clipa în care și-a surprins fostul soț, William Bumpus, în timp ce o înșela cu o prietenă apropiată.

Jurnalista a făcut dezvăluirile în podcastul „Call Her Daddy”, unde a povestit că a descoperit aventura complet întâmplător, după ce s-a întors acasă mai devreme decât era prevăzut din cauza anulării unui zbor.

Și-a prins soțul în casă cu o prietenă apropiată

Gayle King a povestit că încă de la intrarea în casă a simțit că ceva este în neregulă. Alarma era pornită, lucru neobișnuit pentru soțul ei, iar reacția acestuia a făcut-o imediat să suspecteze că ascunde ceva.

Vedeta a spus că fostul partener a încercat să o oprească să intre într-una dintre camere, însă ea a continuat să caute prin casă.

În cele din urmă, a descoperit-o pe prietena lor ascunsă în baie, purtând unul dintre prosoapele sale.

„Nu-mi venea să cred. I-am spus că eu credeam că suntem prietene”, a povestit Gayle.

Primul telefon l-a dat lui Oprah Winfrey

După momentul șocant, jurnalista a spus că prima persoană pe care a sunat-o a fost Oprah Winfrey, una dintre cele mai apropiate prietene ale sale.

Gayle King și William Bumpus au fost căsătoriți timp de 11 ani și au împreună doi copii. Deși infidelitatea a fost descoperită în 1990, divorțul a venit abia trei ani mai târziu.

Vedeta a mărturisit că existaseră și alte momente care îi dăduseră de gândit înainte să afle adevărul.

Unul dintre ele a avut loc pe terenul de tenis, când a observat tonul intim cu care prietena lor îi vorbea soțului ei. Gayle a povestit:

„A fost ceva în vocea ei care m-a făcut instant să simt că există ceva între ei”

Cu toate acestea, atunci când și-a confruntat soțul, acesta a negat totul.

A încercat să salveze căsnicia

Gayle King a recunoscut că prezența copiilor a făcut-o să încerce să repare relația. Cei doi au mers la terapie și chiar s-au împăcat pentru o perioadă după despărțire.

În cele din urmă însă, jurnalista a realizat că relația nu mai putea fi salvată, și că soțul ei nu s-a schimbat.

„Dacă nu aveam copii, totul s-ar fi terminat imediat”

Ani mai târziu, William Bumpus și-a cerut scuze public pentru infidelitate și a declarat că regretă profund deciziile care au dus la destrămarea familiei.

Acesta a spus că Gayle King a rămas mereu o mamă extraordinară și o persoană care a pus copiii pe primul loc, indiferent de situația dintre ei.

CITEȘTE ȘI:  Dezvăluire surprinzătoare în lumea muzicii rock: Caleb Shomo și soția sa se despart

Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nicoleta Luciu, prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru: “ Unele întâlniri nu sunt deloc întâmplătoare”
Știri
Nicoleta Luciu, prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru: “ Unele întâlniri nu sunt deloc întâmplătoare”
De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo, de fapt. Nota de plată a fost uriașă
Știri
De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo,…
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10
Gandul.ro
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Adevarul
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10
Gandul.ro
Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini....
ULTIMA ORĂ
Nicoleta Luciu, prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru: “ Unele întâlniri ...
Nicoleta Luciu, prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru: “ Unele întâlniri nu sunt deloc întâmplătoare”
De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo, de fapt. ...
De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo, de fapt. Nota de plată a fost uriașă
Brazilia tremură înaintea Mondialului! Neymar are nevoie de investigații medicale urgente
Brazilia tremură înaintea Mondialului! Neymar are nevoie de investigații medicale urgente
Lumea showbiz-ului, în alertă! Drona căzută în Galați i-a speriat pe toți: ”E cel mai grav”
Lumea showbiz-ului, în alertă! Drona căzută în Galați i-a speriat pe toți: ”E cel mai grav”
Ce s-a întâmplat cu cele 2 persoane care se aflau în apartamentul lovit de dronă? Blocul a fost evacuat
Ce s-a întâmplat cu cele 2 persoane care se aflau în apartamentul lovit de dronă? Blocul a fost evacuat
MAE, primele măsuri după ce drona rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați! Amenință cu ...
MAE, primele măsuri după ce drona rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați! Amenință cu măsuri diplomatice
Vezi toate știrile