Momentul care i-a distrus căsnicia: a intrat în casă și a găsit-o ascunsă în prosopul ei

Gayle King, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste și prezentatoare TV din Statele Unite, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa personală: clipa în care și-a surprins fostul soț, William Bumpus, în timp ce o înșela cu o prietenă apropiată.

Jurnalista a făcut dezvăluirile în podcastul „Call Her Daddy”, unde a povestit că a descoperit aventura complet întâmplător, după ce s-a întors acasă mai devreme decât era prevăzut din cauza anulării unui zbor.

Și-a prins soțul în casă cu o prietenă apropiată

Gayle King a povestit că încă de la intrarea în casă a simțit că ceva este în neregulă. Alarma era pornită, lucru neobișnuit pentru soțul ei, iar reacția acestuia a făcut-o imediat să suspecteze că ascunde ceva.

Vedeta a spus că fostul partener a încercat să o oprească să intre într-una dintre camere, însă ea a continuat să caute prin casă.

În cele din urmă, a descoperit-o pe prietena lor ascunsă în baie, purtând unul dintre prosoapele sale.

„Nu-mi venea să cred. I-am spus că eu credeam că suntem prietene”, a povestit Gayle.

Primul telefon l-a dat lui Oprah Winfrey

După momentul șocant, jurnalista a spus că prima persoană pe care a sunat-o a fost Oprah Winfrey, una dintre cele mai apropiate prietene ale sale.

Gayle King și William Bumpus au fost căsătoriți timp de 11 ani și au împreună doi copii. Deși infidelitatea a fost descoperită în 1990, divorțul a venit abia trei ani mai târziu.

Vedeta a mărturisit că existaseră și alte momente care îi dăduseră de gândit înainte să afle adevărul.

Unul dintre ele a avut loc pe terenul de tenis, când a observat tonul intim cu care prietena lor îi vorbea soțului ei. Gayle a povestit:

„A fost ceva în vocea ei care m-a făcut instant să simt că există ceva între ei”

Cu toate acestea, atunci când și-a confruntat soțul, acesta a negat totul.

A încercat să salveze căsnicia

Gayle King a recunoscut că prezența copiilor a făcut-o să încerce să repare relația. Cei doi au mers la terapie și chiar s-au împăcat pentru o perioadă după despărțire.

În cele din urmă însă, jurnalista a realizat că relația nu mai putea fi salvată, și că soțul ei nu s-a schimbat.

„Dacă nu aveam copii, totul s-ar fi terminat imediat”

Ani mai târziu, William Bumpus și-a cerut scuze public pentru infidelitate și a declarat că regretă profund deciziile care au dus la destrămarea familiei.

Acesta a spus că Gayle King a rămas mereu o mamă extraordinară și o persoană care a pus copiii pe primul loc, indiferent de situația dintre ei.

