Ce a descoperit un român în propria gospodărie. Imaginile au produs nenumărate comentarii în mediul online. „Ați mai văzut așa ceva?”

Un cuib de insecte descoperit de un român în locuința sa a produs dezbateri intense în mediul online. Uluit de dimensiunile mari ale cuibului, bărbatul a postat o fotografie pe rețelele de socializare. În ciuda faptului că bănuia că ar fi vorba despre cuibul unor viespi, bărbatul a cerut părerea internauților.

Descoperire bizară făcută de un român în propria locuință

„Ați mai văzut așa ceva? Eu cred că este o casă de viespi. Încerc să îl păstrez intact și chiar să îl conserv”, a scris bărbatul pe grupul Idei creative, de pe Facebook. Comentariile nu s-au lăsat prea mult așteptate. Imediat internauții au început să-și dea cu părerea cu privire la descoperirea făcută de bărbatul respectiv. Unii l-au avertizat că aceste insecte pot fi foarte periculoase, mușcătura lor putând provoca șoc anafilactic. Alții i-au oferit soluția ideală pentru a săpa de insectele din cuib. Bărbatul a fost chiar sfătuit să sune la 112 pentru a cere ajutorul autorităților.

„Se poate muri de mușcătura tăunilor, provoacă un șoc anafilactic destul de puternic.”/ „Eu am o magazie din lemn închisă și acolo se mai fac cuiburi mici, pulverizez un spray de țânțari kiltox înăuntru și mor toate.” / „Cuib de gărgăuni, foarte periculoși. Eu i-am distrus îmbrăcată în mască de albine, cu mănuși în mâini și sprey de muște. Dar înainte toată casă lor băgată Într-un sac și după aceea cu sprey, cei ce rămân pe afară. Multă bătaie de cap.”/ „Înțepătura lor poate fi mortală”/ „Sunt foarte periculoși și în plus omoară albine.” / „Atenție mărită! Cuib de viespi mari, foarte mari. Înțepătura lor poate fi mortală. Nu umblați, sunați la 112. Nu lăsați pentru iarnă. Cuibul este foarte mare. Nu vor rămâne în pod când ies. Vor mâncare și apă. Dacă umblați cu carne crudă sau peste crud vă atacă, simt imediat mirosul… Este un sfat, dumneavoastră decideți cum să faceți.” / „Mă gândesc la cea mai bună soluție astfel încât să nu stric cuibul, este mult prea frumos construit!, a precizat cel care a găsit cuibul.”/ „E o minune a naturii! Este gol de peste 3 ani de când am eu atelierul, cred că cu cât e mai vechi cu atât e mai uscat deci mai casant. Al dumneavoastră este perfect! Va spuneam și că e gol pentru că am observat activitatea altuia la sfârșit de vara trecută…este că la stupi, du-te-vino continuu și anul acesta nu s-au mai întors, deci se confirmă teoria că iarnă se retrag în pământ și nu revin la cuibul vechi. Succes și sper să ne țineți la curent!”/ „Decimează o stupină întreagă de albine”/ „Eu am sunat la 112 și mi-au spus că ei nu au echipament pentru așa ceva să chem un apicultor, și așa am făcut.”, sunt doar câteva din comentariile pe care bărbatul le-a primit la postarea sa de pe Facebook.

