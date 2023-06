Andreea Bănică s-a pozat în costum de baie la 45 de ani și comentariile au început să curgă: „Vârsta își spune cuvântul”

Andreea Bănică este una dintre artistele apreciate în România. Blonda are numeroși fani și nu ezită să se afișeze în fața lor naturală, fără filtre. La 45 de ani, cântăreața este într-o formă de zile mari, iar, recent, le-a demonstrat asta și internauților, publicând prima poză în costum de baie din această vară. Fanii au fost în extaz când au văzut fotografia și au reacționat imediat.

Andreea Bănică o să petreacă vara aceasta pe litoral. Vedeta are un hotel de lux la malul mării, care este gata să primească turiștii ce aleg ca destinație de vacanță stațiunea Eforie Nord. Așa că blondina stă aproape să își supravegheze afacerea, dar se și bucură din plin de mare și de soare. Recent, artista a ieșit la plajă și s-a relaxat pentru câteva ore pe șezlong.

Vedeta a profitat de timpul liber și a făcut o ședință foto la malul mării. S-a lăsat pozată într-un costum de baie din două piese, animal print, și a distribuit fotografia în mediul online. Fanii artistei au reacționat imediat ce au văzut imaginea, iar complimentele au curs la adresa ei. Mulți au felicitat-o pentru felul în care arată la vârsta de 45 de ani. Însă, au existat și critici.

„Îți stă foarte bine în costum de baie; Ești foarte frumoasă; Ești superbă. Ce mănânci de arăți așa bine?; Arăți ca o adolescentă; Ce mai frumoasă și sexy; Ești top, iar în costum de baie ești cât se poate de sexy”, sunt câteva dintre comentariile frumpoase pe care internauții le-au lăsat.

Nici cârcotașii nu s-au lăsat mai prejos: „Vârsta își spune cuvântul; Ești frumoasă, dar Lori e și mai frumoasă. Nu te lăsa nici tu, ai tinerețea de partea ta.”

Cum se menție în formă Andreea Bănică

Andreea Bănică a ajuns la vârsta de 45 de ani și se mândrește cu o siluetă la care multe doamne și domnișoare visează. Iar pentru a se menține în formă, artista este atentă la ce mănâncă și are grijă să nu sară peste antrenamentele de la sala de fitness. Chiar dacă în mod normal are o dietă destul de strictă, recunoaște că uneori nu se poate abține și își permite câte un răsfăț culinar.

„Am 62 de kilograme! Repet, kilogramele nu te fac să arăți neapărat bine. Depinde dacă este masă musculară sau grăsime. Eu am înlocuit ușor-ușor grăsimea cu masa musculară. Mai am pe alocuri depozite de grăsime de care nu cred că voi putea scăpa vreodată, însă scopul meu este să fiu fit! Nu îmi stă bine slabă, dar nici grăsuță. Vreau să mă simt bine în pielea mea și asta este tot ce contează. Sunt pe drumul cel bun! Sper ca într-un an să fiu cum nu am fost vreodată.

Nu mănânc aceeași mâncare zilnic. De exemplu, când mă trezesc dimineața, eu nu pot să mănânc, deși este recomandat. Nu pot să mănânc. Așa este organismul meu setat. Mănânc undeva pe la prânz, în jur de ora 12:00, chiar 13:00. Mănânc somon cu avocado și un ou fiert, cu puțin ardei gras. Mai multe variante de mic dejun. La prânz mănânc un somon cu legume sau uneori nu apuc să mănânc deloc, sau un baton proteic, sau un grătar cu alte legume, iar seara evit să mănânc consistent, mănânc un iaurt.

Merg la sală de 3 ori pe săptămână, deși ideal ar fi fost de vreo 4-5 ori! Mai fac acasă bandă atunci când nu ajung la antrenament. Nu sunt cea mai strictă că îmi fac de cap uneori în weekenduri, însă contează mult mișcarea”, declara Andreea Bănică.

