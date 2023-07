Câți bani a cheltuit un român în doar câteva ore pe o plajă din Mamaia. Suma este aproape cât o zi de cazare!

Tot mai mulţi români renunţă să îşi mai petreacă vacanţele pe litoral din cauza preţurilor destul de mari. Cu toate acestea, staţiunile de la noi din ţară rămân o variantă accesibilă atunci când oamenii vor să se relaxeze o scurtă perioadă. Un bărbat a rămas cu un gust amar, după ce a petrecut doar câteva ore pe o plajă din Mamaia. Iată câţi bani a scos din buzunar.

O mare parte dintre români au ales să îşi petreacă vacanţele în destinaţii precum Bulgaria, Grecia sau Turcia, iar în weekend-uri preferă să meargă la malul mării pentru că este mult mai uşor şi rapid de ajuns.

Pe aceeaşi idee a mers recent un român care a ales să petreacă câteva ore la plajă, în Mamaia. Pe un site dedicat recenziilor, bărbatul a dezvăluit câţi bani a scos din buzunar. Potrivit acestuia, suma cheltuită pentru șezlonguri și câteva băuturi s-a apropiat de cea plătită pentru o zi de cazare.

„Pentru cei care mai cred în litoralul românesc. Din motive independente a trebuit să ne amânăm pentru luna august vacanța în Thassos. Printre picături, am zis să prindem o zi două la noi. Am venit pentru 2 zile la Mamaia Sat. 350 lei pe noapte studio la 150 m de plajă.

O ieșire la plajă de câteva ore ieri. Atașez bonul. Menționez că la Scala Marion, la 10 E consumație obligatorie de șezlong am mai primit gratuit chips-uri și 2 sticle de apă la 0,5. Aici, am primit doar bonul fiscal”, a scris bărbatul pe un grup de Facebook.

Cum au reacţionat cei care au văzut mesajul

În comentarii, oamenii s-au împărţit în două tabere. Unii spun că pot fi găsite și prețuri mult mai mici, în alte zone.

„90 de lei este exagerat, însă ați fi găsit și cu 25, 30. Dacă v-ați oprit acolo…asta e! De ce vă mai plângeți, nu este ca și cum era singura plajă amenajată.”/”Adică să mergi cu traista în spinare până dai de șezlonguri cu 25, 30 lei? Păi Mamaia e mare. Dacă ai hotelul spre zona Majestic, așa e prețul, 40-50 lei. Ce faci, o iei la pas și mergi 3-4 km să găsești cu 25? Doamne ferește!”/ „De Doamne ferește este să le dai unor jepcari 90 de lei pe un șezlong. Dar, fiecare face ce dorește cu banii lui.”/”Noi am mers în Mamaia sat și am luat șezlong cu 25 lei (era preț de weekend) altfel ar fi fost 20.. în rest prețuri de bar. Asta e o propagandă ieftină ce faceți dvs.”/”Nu te-a pus nimeni să mergi acolo și mai ales știai din start prețurile. Prin tipsul lăsat, reiese că ai fost mulțumit că altfel nu lăsai. 350 lei pe noapte la 150 m de plajă e mai mult decât ok. În Saturn era 200 lei pe noapte la un km de plajă acum 3 săptămâni. Nici măcar preț dublu nu e și în Mamaia se știe că e scump.”/ „Este trist! Ar trebuie fiecare român să meargă spre alte destinații în semn de protest! Ăștia așa numiți patroni ne jecmănesc pe față!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauţilor.