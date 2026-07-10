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Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Dan Negru: „Să dea Dumnezeu să nu ajung niciodată la nivelul lui”

De: Anca Chihaie 10/07/2026 | 10:37
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Dan Negru: „Să dea Dumnezeu să nu ajung niciodată la nivelul lui”
Sursa foto: Facebook
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Relația tensionată dintre Mihai Bendeac și Dan Negru continuă să atragă atenția publicului, la mai multe luni după schimbul de replici care a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Subiectul a revenit în prim-plan după cea mai recentă apariție a actorului într-un podcast, unde tema conflictului dintre cei doi a fost readusă în discuție.

Neînțelegerile dintre cei doi nu sunt recente, însă au devenit vizibile pentru public în prima parte a anului 2025, în contextul controverselor generate de spectacolul „Proorocul Ilie”, montat la Teatrul Național București. Producția teatrală a stârnit reacții puternice încă de la primele reprezentații, fiind intens dezbătută atât în mediul cultural, cât și pe rețelele de socializare.

Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Dan Negru

Piesa a fost criticată de o parte a publicului și de mai multe personalități publice, care au considerat că anumite scene depășesc limitele libertății artistice și pot fi percepute ca ofensatoare la adresa simbolurilor religioase. În același timp, numeroși oameni de cultură și reprezentanți ai mediului artistic au susținut că spectacolul trebuie privit prin prisma mesajului său artistic și a libertății de creație, fără a fi interpretat exclusiv prin imaginile scoase din context.

„Să dea Dumnezeu să nu ajung niciodată la nivelul lui Dan Negru. Nu vreau să comentez! Eu nu am ascuțit nicio sabie, căci nu am nevoie de sabie ca să-l înving”, a spus Mihai Bendeac.

În mijlocul acestor controverse, Dan Negru și-a exprimat public punctul de vedere, criticând în special faptul că o producție care a provocat atât de multe reacții a beneficiat de finanțare din bani publici. Opinia prezentatorului TV a deschis o dezbatere mai amplă despre modul în care sunt finanțate proiectele culturale și despre responsabilitatea instituțiilor statului în selectarea acestora.

„Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; de asta NU postez NICIO părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv, pe cruce. Treaba lor… Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba!”, a spus Dan Negru.

Reacția lui Mihai Bendeac nu a întârziat să apară. Actorul, implicat direct în spectacol, a respins criticile și a susținut că producția nu reprezintă un atac asupra credinței, ci urmărește să transmită un mesaj artistic referitor la modul în care anumite simboluri sau valori pot fi instrumentalizate în societate. Totodată, acesta a apărat principiul libertății de exprimare și rolul teatrului de a aborda teme sensibile sau controversate.

„Domnu’ Dănuț, de ceva vreme, cu «nevinovatele» lui pilde «cultural-educaționalo-istorice», își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor”, a mai spus Bendeac.

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