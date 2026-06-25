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Cum arătau Dan Negru și Andra Măruță în urmă cu 25 de ani! Fanii au fost surprinși să îi vadă în această ipostază

De: Alina Drăgan 25/06/2026 | 13:48
Cum arătau Dan Negru și Andra Măruță în urmă cu 25 de ani! Fanii au fost surprinși să îi vadă în această ipostază
Cum arătau Dan Negru și Andra Măruță în urmă cu 25 de ani
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Dan Negru și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Acesta a umblat la „cutia cu amintiri” și a scos o poză veche de 25 de ani. În fotografie apare alături de o artistă cunoscută din România, iar fanii au fost surprinși să vadă cum arătau cei doi în urmă cu un sfert de secol.

Este vară, sezon estival, așa că multe dintre vedetele din România se află în vacanță. Printre cei care deja au părăsit meleagurile natale se numără și Dan Negru și soția sa. Cei doi au plecat în vacanță în Mauritius, iar acolo s-au întâlnit cu Andra și Cătălin Măruța, dar și cu Vlăduța Lupău.

Cum arătau Dan Negru și Andra Măruță în urmă cu 25 de ani

Ei bine, și cum s-au întâlnit în Mauritius, Dan Negru și Andra au depănat amintiri. Iar cu această ocazie, vedeta Kanal D a făcut o postare care i-a luat prin surprindere pe fanii din mediul online. Mai exact, acesta a postat o fotografie cu el și cu Andra, veche de 25 de ani.

Cum arătau Dan Negru și Andra Măruță în urmă cu 25 de ani /Foto: Facebook

Alături de această imagine de colecție, prezentatoorul TV a postat și o fotografie actuală, făcută în vacanță. Cele două fotografii au fost însoțite și de un mesaj emoționant despre trecerea timpului și evoluție. Fanii au fost surprinși să vadă cum arătau Andra și Dan Negru în urmă cu 25 de ani.

„Prima fotografie cu Andra am făcut-o acum vreo 25 de ani. A doua am făcut-o acum câteva minute. În cea de-a doua apar și soțul Andrei, Cătălin, și soția mea, Codruța. Eram copii în prima fotografie. Acum copiii noștri sunt mari.

Ei vor prinde vremurile pe care noi nu le vom mai vedea. De asta nu-mi pare rău că viitorul a venit atât de repede! P.S. Fotografia de acum câteva minute nu am făcut-o cu telefonul sau cu vreun aparat foto. Am făcut-o cu inima”, a fost mesajul de care Dan Negru a însoțit cele două fotografii.

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