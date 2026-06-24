Cătălin Măruță, în vacanță cu Dan Negru și Vlăduța Lupău. Imaginile pe care nu credeai că le vei vedeai

Este sezonul vacanțelor, iar vedetele nu pot să nu împărtășească cu fanii experiențele lor. De această dată, protagoniștii sunt Cătălin Măruță, Dan Negru și Vlăduța Lupău. Aceștia sunt într-o excursie de lux, acolo unde se distrează pe cinste alături de familiile lor. Imaginile au devenit virale în mediul online.

Cătălin Măruță, Andra, Dan Negru și Vlăduța Lupău se află într-o vacanță de lux. Aceștia sunt în Mauritius, pentru a celebra o nouă agenție de turism deschisă de Răzvan Pascu. Vedetele s-au postat într-o ipostază în care nu credeai că o să le vezi: în timp ce se relaxează pe plajă și se bucură de un pahar de vin. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum petrec vedetele în vacanță

Cătălin și Andra Măruță, Dan Negru și Vlăduța Lupău împreună cu soțul ei sunt prieteni buni. Vedetele nu s-au întâlnit într-un loc oarecare, ci în Mauritius. Aceștia s-au filmat în timp ce erau pe plajă și se bucură de timpul petrecut împreună. Fiecare având un pahar de vin în mână și zâmbind cu gura până la urechi.

Ei nu s-au dus acolo doar într-o simplă vacanță. Răzvan Pascu, unul dintre primii bloggeri din România i-a reunit pe toți. Aceștia celebrează noua agenție de turism pe care a inaugurat-o bărbatul. Totuși, este un prilej bun pentru familia Măruță și asta pentru că David și Eva sunt alături de ei.

Primele imagini cu Vlăduța Lupău din Mauritius

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. În ultima perioadă a fost foarte aglomerată, onorând concertele la care a fost invitată. De asemenea, s-a concentrat și pe familia ei, astfel că avea nevoie de o pauză. Din acest motiv, și-a făcut bagajele și a ajuns direct în Mauritius, un loc superb și frecventat adesea de vedetele din România.

Aceasta a postat imagini inedite din vacanța pe care o petrece cu soțul ei, Andra, Cătălin și Dan Negru. Camera pregătită de la hotel este senzațională, perfectă pentru o escapadă. Plaja este impresionantă: cu nisip fin, soare puternic pentru un bronz impecabil. Vedetele se bucură din plin de ceea ce oferă insula.

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