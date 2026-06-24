Acasă » Știri » Cătălin Măruță, în vacanță cu Dan Negru și Vlăduța Lupău. Imaginile pe care nu credeai că le vei vedeai

Cătălin Măruță, în vacanță cu Dan Negru și Vlăduța Lupău. Imaginile pe care nu credeai că le vei vedeai

De: Denisa Crăciun 24/06/2026 | 10:09
Vacanță în Mauritius/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este sezonul vacanțelor, iar vedetele nu pot să nu împărtășească cu fanii experiențele lor. De această dată, protagoniștii sunt Cătălin Măruță, Dan Negru și Vlăduța Lupău. Aceștia sunt într-o excursie de lux, acolo unde se distrează pe cinste alături de familiile lor. Imaginile au devenit virale în mediul online.

Cătălin Măruță, Andra, Dan Negru și Vlăduța Lupău se află într-o vacanță de lux. Aceștia sunt în Mauritius, pentru a celebra o nouă agenție de turism deschisă de Răzvan Pascu. Vedetele s-au postat într-o ipostază în care nu credeai că o să le vezi: în timp ce se relaxează pe plajă și se bucură de un pahar de vin. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum petrec vedetele în vacanță

Cătălin și Andra Măruță, Dan Negru și Vlăduța Lupău împreună cu soțul ei sunt prieteni buni. Vedetele nu s-au întâlnit într-un loc oarecare, ci în Mauritius. Aceștia s-au filmat în timp ce erau pe plajă și se bucură de timpul petrecut împreună. Fiecare având un pahar de vin în mână și zâmbind cu gura până la urechi.

Ei nu s-au dus acolo doar într-o simplă vacanță. Răzvan Pascu, unul dintre primii bloggeri din România i-a reunit pe toți. Aceștia celebrează noua agenție de turism pe care a inaugurat-o bărbatul. Totuși, este un prilej bun pentru familia Măruță și asta pentru că David și Eva sunt alături de ei.

Primele imagini cu Vlăduța Lupău din Mauritius

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. În ultima perioadă a fost foarte aglomerată, onorând concertele la care a fost invitată. De asemenea, s-a concentrat și pe familia ei, astfel că avea nevoie de o pauză. Din acest motiv, și-a făcut bagajele și a ajuns direct în Mauritius, un loc superb și frecventat adesea de vedetele din România.

Aceasta a postat imagini inedite din vacanța pe care o petrece cu soțul ei, Andra, Cătălin și Dan Negru. Camera pregătită de la hotel este senzațională, perfectă pentru o escapadă. Plaja este impresionantă: cu nisip fin, soare puternic pentru un bronz impecabil. Vedetele se bucură din plin de ceea ce oferă insula.

VEZI ȘI: Vlăduța Lupău și-a cumpărat un nou bolid de lux. Cum arată bijuteria pe 4 roți

Vlăduța Lupău a trecut prin clipe dificile la Rovinari. De ce nu a mai putut continua concertul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Eu nu mai pot…” Mesajul sfâșietor al iubitului româncei ucise pe bicicletă în Italia
Știri
„Eu nu mai pot…” Mesajul sfâșietor al iubitului româncei ucise pe bicicletă în Italia
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Știri
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere
Gandul.ro
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți ajunge gratis în California sau Germania
Adevarul
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți...
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată cu încălzirea mărilor
Digi24
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc să îi dau de capăt”
Click.ro
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc...
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot primi elevii
Digi 24
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot...
Mini compresorul Crivit de la Lidl: gadget esențial pentru biciclete la preț mic
Promotor.ro
Mini compresorul Crivit de la Lidl: gadget esențial pentru biciclete la preț mic
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Oamenii de știință deschid o „capsulă a timpului” veche de un milion de ani
go4it.ro
Oamenii de știință deschid o „capsulă a timpului” veche de un milion de ani
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere
Gandul.ro
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași...
Tags:
ULTIMA ORĂ
„Eu nu mai pot…” Mesajul sfâșietor al iubitului româncei ucise pe bicicletă în Italia
„Eu nu mai pot…” Mesajul sfâșietor al iubitului româncei ucise pe bicicletă în Italia
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Râzi cu lacrimi! Cele mai tari perle de la Evaluarea Națională: „Lui Vladimir îi plăceau animalele! ...
Râzi cu lacrimi! Cele mai tari perle de la Evaluarea Națională: „Lui Vladimir îi plăceau animalele! Broaște, păsări, tot ce găsea”
Cornel Luchian, despre tragedia prin care a trecut. Mărturisiri uluitoare despre experiența sa din ...
Cornel Luchian, despre tragedia prin care a trecut. Mărturisiri uluitoare despre experiența sa din Rai și Iad
Conservă la 196 lei în Auchan. Ce conține, de fapt? Românii sunt scandalizați: „196 de ani ...
Conservă la 196 lei în Auchan. Ce conține, de fapt? Românii sunt scandalizați: „196 de ani sa stea acolo”
O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova: „Mi-a fost frică c-ar…”
O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova: „Mi-a fost frică c-ar…”
Vezi toate știrile