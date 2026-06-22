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Vlăduța Lupău a trecut prin clipe dificile la Rovinari. De ce nu a mai putut continua concertul

De: David Ioan 22/06/2026 | 11:38
Vlăduța Lupău a trecut prin clipe dificile la Rovinari. De ce nu a mai putut continua concertul. Foto: Facebook
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În urmă cu câteva zile, Vlăduța Lupău a susținut un concert la Rovinari, unde mii de oameni au venit să o vadă. Spectacolul a fost însă marcat de un moment neașteptat, după ce artista a fost nevoită să se oprească pentru aproximativ 30 de secunde din cauza țânțarilor care o înțepau continuu.

Întreaga scenă a fost filmată și urcată pe TikTok, unde a strâns rapid peste două milioane de vizualizări. În imagini, cântăreața își cere scuze publicului și explică situația:

„Îmi cer scuze, dar dacă nu mă dau… Mâine mă dau ăștia la știri. O să țin minte spectacolul ăsta de la Rovinari. Deci mulțumesc din suflet pentru spray-ul ăsta de țânțari. Mulțumesc, mulțumesc. Vai, de nu m-au făcut praf…”.

Din public s-au auzit și reacții amuzate, doi fani strigând „Și noi vrem” și „Ce bine miroase”, în timp ce artista încerca să se protejeze de insecte.

„Din public cineva mi-a dat spray de țânțari”, a notat Vlăduța Lupău peste videoclipul devenit viral.

În descriere, aceasta a adăugat:

„Mulțam fain. M-ai salvat”.

De ce nu a mai putut continua Vlăduţa Lupău concertul de la Rovinari

Înainte de a explica ce s-a întâmplat, artista publicase un alt clip în care îi întreba pe urmăritori de ce cred că făcea anumite mișcări pe scenă, vizibil deranjată de țânțari. „De ce credeți că am făcut mișcările astea?”, a scris ea peste imagini, iar în descriere a transmis că nu va uita experiența: „Rovinari, te țin minte”.

După ce a primit spray-ul din public, Vlăduța Lupău a revenit cu încă un videoclip, care a depășit și el o sută de mii de vizualizări.

„Rovinari, mulțumesc. Aici deja m-am dat cu spray de țânțari, eram bine”, a notat artista.

Fanii au reacționat în secțiunea de comentarii cu mesaje ironice și apreciative:

„Dovada cântării live”,

„Țânțarii nu vă dau pace”,

„Are cărnița dulce”,

„Și țânțarii de iubesc pe tine”,

„Ai consumat tot spray-ul”

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