Câți bani a primit Mahmut Orhan, ca să pună muzică în Nuba. Codin Maticiuc a făcut dezvăluirea!

Mahmut Orhan nu a atras atenția doar prin show-ul de la Nuba Mamaia sau prin tradiția sarmalelor, ci mai ales prin discuțiile legate de onorariul uriaș pe care l-ar fi primit pentru a veni în România.

Toată povestea serii – de la apariția lui Ensar Duman cu o oală plină de sarmale, până la reacțiile publicului și imaginile care au circulat online – a fost dublată de întrebarea care a devenit subiectul principal: cât a încasat, de fapt, cel mai viral DJ al momentului. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Mahmut Orhan, plătit regește la Mamaia

Prezența lui Mahmut Orhan la Nuba a venit cu aceeași tradiție care îl însoțește peste tot: înainte de beat-uri și deep house, artistul a împărțit sarmale, un ritual care l-a făcut celebru și în Turcia, unde presa a relatat că, în satul său natal din Balikesir, a coborât din spatele pupitrului pentru a oferi publicului preparate tradiționale.

La Mamaia, aprovizionarea a fost asigurată de Ensar Duman, antreprenor turc, consilier medical al vedetelor și fondatorul clinicii care îi poartă numele, situată pe Șoseaua Nordului. Acesta a venit personal cu o oală plină, pregătită special pentru DJ și pentru invitați.

Suma vehiculată pentru prezența lui

Show-ul a fost intens, atmosfera a fost pe măsură, iar momentul sarmalelor a devenit din nou viral. Însă, dincolo de spectacol, discuțiile au explodat după o postare făcută de Codin Maticiuc, care a alimentat direct curiozitatea publicului.

„Turcu vs. băiatul care i-a dat 200k ca să vină la noi”.

Formularea a lăsat să se înțeleagă că onorariul lui Mahmut Orhan pentru prezența în România s-ar fi ridicat la aproximativ 200.000 de euro.

Deși suma nu a fost confirmată oficial nici de artist, nici de organizatori, valoarea este în linie cu tarifele percepute de DJ-ii internaționali aflați în top, mai ales în cazul unor evenimente private sau exclusiviste. Popularitatea lui Mahmut Orhan, succesul global al pieselor sale și cererea mare pentru aparițiile sale justifică astfel de cifre în industria muzicii electronice.

În plan personal, artistul rămâne la fel de discret. Nu oferă detalii despre familie, evită să vorbească despre viața sentimentală și preferă să lase muzica și interacțiunea cu publicul să vorbească în locul lui. În schimb, onorariul vehiculat și tradiția sarmalelor continuă să-l transforme într-un personaj unic pe scena internațională.

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Mahmut Orhan a împărțit sarmale la Nuba! Cel mai viral DJ al momentului a făcut show în Mamaia!