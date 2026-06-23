Primele imagini cu Andra și Cătălin Măruță din vacanța de lux! Destinația exotică în care se relaxează alături de Eva și David

După o perioadă încărcată din punct de vedere profesional, Andra și Cătălin Măruță au decis să își ofere câteva zile de relaxare într-una dintre cele mai apreciate destinații exotice din lume. Cei doi au plecat în vacanță în Mauritius împreună cu copiii lor, Eva și David, alegând să se bucure de liniște, peisaje spectaculoase și timp petrecut în familie.

Primele imagini publicate pe rețelele de socializare i-au surprins pe membrii familiei într-un resort de lux, unde piscina infinită, vegetația tropicală și priveliștea asupra Oceanului Indian creează un decor impresionant. Fotografiile au atras rapid atenția fanilor, care au apreciat atât frumusețea locului, cât și faptul că cei doi continuă să pună familia pe primul loc, în ciuda programului lor extrem de aglomerat.

Andra și Cătălin Măruță, vacanță de vis în Mauritius!

Mauritius este recunoscută la nivel internațional drept una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice, fiind preferată de numeroase vedete și familii care își doresc o vacanță într-un cadru exotic. Insula impresionează prin plajele cu nisip alb, apa cristalină, resorturile elegante și activitățile dedicate atât adulților, cât și copiilor.

Pentru Andra și Cătălin Măruță, această escapadă reprezintă o ocazie de a petrece mai mult timp alături de Eva și David, departe de agitația din România și de obligațiile profesionale. Cei doi sunt cunoscuți pentru faptul că încearcă să îmbine cu succes cariera cu viața de familie, iar fiecare vacanță devine un prilej de a crea noi amintiri împreună.

În ultimele luni, atât artista, cât și prezentatorul TV au avut un program intens. Andra a fost implicată în numeroase concerte și proiecte muzicale, dar și în producții de televiziune, în timp ce Cătălin Măruță și-a continuat activitatea în televiziune și în mediul online. Ritmul alert al proiectelor i-a ținut departe de momentele de odihnă, motiv pentru care vacanța din Mauritius pare să fi venit la momentul potrivit.

Fotografiile distribuite online surprind atmosfera relaxată în care se află întreaga familie. Copiii par să se bucure din plin de facilitățile resortului și de timpul petrecut alături de părinți, iar imaginile transmit o stare de liniște și echilibru. Decorul tropical completează perfect vacanța, oferind un peisaj spectaculos care a stârnit numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor.