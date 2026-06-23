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Vlăduța Lupău și-a cumpărat un nou bolid de lux. Cum arată bijuteria pe 4 roți

De: Andreea Stăncescu 23/06/2026 | 23:06
Vlăduța Lupău și-a cumpărat o nouă mașină / Sursa foto: Facebook
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Vlăduța Lupău continuă să-și cultive pasiunea pentru automobile și a adăugat recent un nou model de lux în colecția sa. Cântăreața, cunoscută atât pentru succesul din carieră, cât și pentru interesul său pentru mașinile premium, le-a arătat fanilor cea mai nouă achiziție prin intermediul rețelelor de socializare. 

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu le arată fanilor detalii din viața sa. Recent, ea a publicat imagini și videoclipuri în care prezintă automobilul de lux, evidențiind atât designul exterior, cât și dotările interioare care au impresionat-o încă de la prima vedere. Din imaginile distribuite online se poate observa că este vorba despre un model elegant, Rolls Royce, cu un aspect modern, de culoare gri.

„Mai am o jucărie la colecție. Mulțumesc, Doamne, pentru tot”, a scris artista în descrierea clipului postat pe rețelele de socializare.

Cum arată noua mașină a Vlăduței Lupău

De-a lungul timpului, Vlăduța Lupău a demonstrat că are o adevărată pasiune pentru mașini, iar fiecare nouă achiziție a fost împărtășită cu comunitatea sa din mediul online. Cântăreața s-a arătat extrem de încântată de noul vehicul și a insistat asupra detaliilor care au convins-o să îl aleagă. În special interiorul mașinii și combinația de culori au fost elementele care i-au atras atenția și pe care le-a prezentat cu entuziasm urmăritorilor săi.

„Am o frumusețe nouă în spatele meu, hai să vedeți ce faină e. Ador interiorul ăsta. Ia uitați ce frumusețe, ce culoare”, a spus Vlăduța Lupău în timp ce filma noua achiziție.

Sursa foto: Tiktok

Postarea a adunat rapid numeroase aprecieri și comentarii, iar fanii au felicitat-o pentru noua achiziție. Mulți dintre aceștia au remarcat eleganța modelului ales și i-au făcut multe recomandări.

„Să o folosești sănătoasă”, „Să o stăpânești sănătoasă jucăria și fără incidente”, „Să o folosești sănătoasă fără evenimente rutiere neplăcute!”, „Numai tu știi câte nopți nedormite pe la nunți ai pentru realizarile tale”, Să te bucuri de ea”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de urmăritorii săi.

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