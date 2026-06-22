Acasă » Exclusiv » Alin Simoiu a fermecat două domnișoare, dar a schimbat planul la finalul serii. Insula Iubirii s-a mutat la club, cu „victime la pătrat”!

Alin Simoiu a fermecat două domnișoare, dar a schimbat planul la finalul serii. Insula Iubirii s-a mutat la club, cu „victime la pătrat”!

De: Delina Filip 22/06/2026 | 05:50
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Când vine vorba de distracție și viață de noapte, ispitele de la Insula Iubirii sunt mereu în prim plan: cei care dau tonul petrecerilor și transformă fiecare seară aparent banală, într-una memorabilă. E de înțeles, doar skillurile învățate pe Insulă nu or rămâne doar în Thailanda, ci sunt puse în aplicare și în România, cel puțin teoretic. Doar că aici, îi mai lovește și realitatea. Nu mai sunt peisaje de lux sau întâlniri planificate până la ultimul detaliu, astfel că uneori și ispitele trebuie să se confrunte cu realitatea care de multe ori nu e chiar pe placul lor. CANCAN.RO a surprins una dintre ispitele masculine care au făcut ravagii pe Insulă, cum era la un pas să dea rateu pe litoral. 

În cluburile de pe litoral și-a făcut apariția nimeni altul decât Alin Simoiu, ispita din sezoanele 7 și 8 de la Insula Iubirii. Tânărul este antreprenor și la o primă vedere pare că domnișoarele roiesc în jurul lui. Doar că, seara a fost tare lungă, iar rezultatul final: Nici spectaculos, dar nici dezastruos. Iată de ce spunem asta.

Ispita de la Insula Iubirii, la un pas să dea rateu în club

Ce Thailanda, ce resorturi exotice, Nuba tată! Acolo să vezi cum cad unii în ispită, iar Alin Simoiu a fost, de data asta, personajul principal. Îmbrăcat cu o cămașă albă deschisă la guler, o pereche de pantaloni casual și mocasini în picioare, accesorizat cu ochelarii de vedere care îi dădeau un aer misterios, Alin și-a făcut apariția în Nuba. Seara a fost interesantă, căci, a petrecut-o alături de două domnișoare șatene pe care părea că le-a cucerit. Doar că, la ieșirea din club, Simoiu a virat la stânga.

Dichisit și aranjat, Alin Simoiu a ieșit la agățat
Dichisit și aranjat, Alin Simoiu a ieșit la agățat

Alin Simoiu iese cu cele două tinere din club, ambele fiind atrăgătoare, ce-i drept. Una cu rochiță scurtă, alta cu o salopetă super-mulată, aveai ce admira. Doar că, în drum spre mașină ispita s-a lăsat ispitită.

Într-un final s-a calibrat și …a făcut victime „la pătrat”

Nici bine nu a mers câțiva metri alături de cele două domnișoare pe care le-a vrăjit în club, căci Alin Simoiu pare să fi dat de ceva… mai pe gustul lui. Ajuns la mașină, Alin se întâlnește cu o blondină focoasă și o șatenă cu care vorbește câteva minute. Păi, măi, Alin, așa se face?! În tot acest timp, „titularele” dispar din peisaj. Nici nu apucă bine anreprenorul să își dea seama ce se întâmplă, că cele două deja erau în drum spre altă destinație care nu îl includea și pe el.

Fetele se urcă în spate, iar Alin trece la volan
Fetele se urcă în spate, iar Alin trece la volan

Rămas cu buza umflată, Alin Simoiu nu stă să își plângă de milă și se calibrează rapid. Revine la o blondă și la prietena ei pe care începe să le complimenteze și să le întrebe dacă nu cumva au nevoie de o mașină până acasă. Și, cum el avea mașina acolo ( ca prin minune), cele două se urcă pe bancheta din spate, iar el la volan. Așadar, tânărul pare că știe să se organizeze indiferent de situație. Acum, dacă a rămas doar în rolul de șofer pentru fete sau a intrat și în cel de ispită, rămâne un lucru doar de ei știut.

CITEȘTE ȘI: Alin Simoiu, refuzat pe față de bruneta misterioasă. Ispita a ieșit la „vânătoare”, dar s-a întors cu tolba goală

ACCESEAZĂ ȘI: Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au pregătit o distribuție explozivă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imaginile care îi vor da fiori lui Adrian Ilie! Blonda lui joacă la mai multe capete?! În Capitală, cu fostul internațional, la Nuba, de mână cu alt bărbat
Exclusiv
Imaginile care îi vor da fiori lui Adrian Ilie! Blonda lui joacă la mai multe capete?! În Capitală,…
Ce nu s-a văzut la Power Couple! Strategia bizară la care a apelat soția, ca să-l poată controla pe Nick de la N&D: „Mă măcina!”
Exclusiv
Ce nu s-a văzut la Power Couple! Strategia bizară la care a apelat soția, ca să-l poată controla…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma,...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
Click.ro
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați...
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Tragedie într-un resort de lux din Republica Dominicană. O turistă din Italia a murit, iar aproape ...
Tragedie într-un resort de lux din Republica Dominicană. O turistă din Italia a murit, iar aproape 1.700 de persoane au fost evacuate după un incendiu devastator
Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care ...
Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care a apelat
Horoscop chinezesc azi, 22 iunie 2026. Nativul care nu pierde timp cu acomodarea de luni dimineața și ...
Horoscop chinezesc azi, 22 iunie 2026. Nativul care nu pierde timp cu acomodarea de luni dimineața și asta îi aduce recompensa financiară chiar din prima zi
Doctorul Cezar, mesaj pentru românii care se tem de sare și tensiune: „Problema nu este sodiul în ...
Doctorul Cezar, mesaj pentru românii care se tem de sare și tensiune: „Problema nu este sodiul în sine”
Prognoza meteo azi, 22 iunie 2026. Val de căldură în sudul țării. Disconfortul termic devine tot ...
Prognoza meteo azi, 22 iunie 2026. Val de căldură în sudul țării. Disconfortul termic devine tot mai greu de suportat dar în alte zone apar vijeliile
Cupa Mondială sau nașterea primului copil? Decizia lui Jérémy Doku a stârnit un val de controverse, ...
Cupa Mondială sau nașterea primului copil? Decizia lui Jérémy Doku a stârnit un val de controverse, în timp ce un coleg trăia cea mai fericită zi din viață
Vezi toate știrile