Alin Simoiu a fermecat două domnișoare, dar a schimbat planul la finalul serii. Insula Iubirii s-a mutat la club, cu „victime la pătrat”!

Când vine vorba de distracție și viață de noapte, ispitele de la Insula Iubirii sunt mereu în prim plan: cei care dau tonul petrecerilor și transformă fiecare seară aparent banală, într-una memorabilă. E de înțeles, doar skillurile învățate pe Insulă nu or rămâne doar în Thailanda, ci sunt puse în aplicare și în România, cel puțin teoretic. Doar că aici, îi mai lovește și realitatea. Nu mai sunt peisaje de lux sau întâlniri planificate până la ultimul detaliu, astfel că uneori și ispitele trebuie să se confrunte cu realitatea care de multe ori nu e chiar pe placul lor. CANCAN.RO a surprins una dintre ispitele masculine care au făcut ravagii pe Insulă, cum era la un pas să dea rateu pe litoral.

În cluburile de pe litoral și-a făcut apariția nimeni altul decât Alin Simoiu, ispita din sezoanele 7 și 8 de la Insula Iubirii. Tânărul este antreprenor și la o primă vedere pare că domnișoarele roiesc în jurul lui. Doar că, seara a fost tare lungă, iar rezultatul final: Nici spectaculos, dar nici dezastruos. Iată de ce spunem asta.

Ispita de la Insula Iubirii, la un pas să dea rateu în club

Ce Thailanda, ce resorturi exotice, Nuba tată! Acolo să vezi cum cad unii în ispită, iar Alin Simoiu a fost, de data asta, personajul principal. Îmbrăcat cu o cămașă albă deschisă la guler, o pereche de pantaloni casual și mocasini în picioare, accesorizat cu ochelarii de vedere care îi dădeau un aer misterios, Alin și-a făcut apariția în Nuba. Seara a fost interesantă, căci, a petrecut-o alături de două domnișoare șatene pe care părea că le-a cucerit. Doar că, la ieșirea din club, Simoiu a virat la stânga.

Alin Simoiu iese cu cele două tinere din club, ambele fiind atrăgătoare, ce-i drept. Una cu rochiță scurtă, alta cu o salopetă super-mulată, aveai ce admira. Doar că, în drum spre mașină ispita s-a lăsat ispitită.

Într-un final s-a calibrat și …a făcut victime „la pătrat”

Nici bine nu a mers câțiva metri alături de cele două domnișoare pe care le-a vrăjit în club, căci Alin Simoiu pare să fi dat de ceva… mai pe gustul lui. Ajuns la mașină, Alin se întâlnește cu o blondină focoasă și o șatenă cu care vorbește câteva minute. Păi, măi, Alin, așa se face?! În tot acest timp, „titularele” dispar din peisaj. Nici nu apucă bine anreprenorul să își dea seama ce se întâmplă, că cele două deja erau în drum spre altă destinație care nu îl includea și pe el.

Rămas cu buza umflată, Alin Simoiu nu stă să își plângă de milă și se calibrează rapid. Revine la o blondă și la prietena ei pe care începe să le complimenteze și să le întrebe dacă nu cumva au nevoie de o mașină până acasă. Și, cum el avea mașina acolo ( ca prin minune), cele două se urcă pe bancheta din spate, iar el la volan. Așadar, tânărul pare că știe să se organizeze indiferent de situație. Acum, dacă a rămas doar în rolul de șofer pentru fete sau a intrat și în cel de ispită, rămâne un lucru doar de ei știut.

CITEȘTE ȘI: Alin Simoiu, refuzat pe față de bruneta misterioasă. Ispita a ieșit la „vânătoare”, dar s-a întors cu tolba goală

ACCESEAZĂ ȘI: Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au pregătit o distribuție explozivă