Acasă » Exclusiv » Alin Simoiu, refuzat pe față de bruneta misterioasă. Ispita a ieșit la „vânătoare”, dar s-a întors cu tolba goală

Alin Simoiu, refuzat pe față de bruneta misterioasă. Ispita a ieșit la „vânătoare”, dar s-a întors cu tolba goală

De: Paul Hangerli 08/12/2025 | 07:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii, Alin Simoiu (30 de ani), a avut o apariție spectaculoasă în clubul Mosh, însă ispitirea nu a funcționat ca pe Insulă! CANCAN.RO are imagini tari! Degeaba a încercat, oare și-a pierdut din farmec după participarea la show-ul de la Antena 1? 

Alin Simoiu, ispita din sezoanele 7 și 8 de la Insula Iubirii, a ieșit sâmbătă noaptea la distracție în clubul Mosh, unul dintre cele mai aglomerate locuri din Capitală.

Alin Simoiu a încercat să ispitească o domnișoară la club

Îmbrăcat într-o cămașă albă mulată, impecabilă, și cu ochelari ce îi dădeau un aer cult, semn clar de încredere maximă în brandul propriu, Alin a stat mai mult în zona barului. Nu neapărat pentru băutură, ci pentru o brunetă sexy care sorbea tacticos un cocktail alături de prietena ei.

Alin Simoiu, ispita de la TV, dar mai puțin norocos la bar

Ispita și-a jucat rolul la perfecție: zâmbet misterios, priviri aruncate strategic, apropiere lentă, vorbit la ureche. Doar că bruneta, amuzată, nu a fost deloc impresionată. Un refuz politicos i-a tăiat elanul, iar momentul a stârnit câteva zâmbete în jur. Ce să vezi? Viața nu e mereu ca pe Insulă! Acolo camerele, atmosfera tropicală și scenariile ajută! În club, însă, ești pe cont propriu! Regula numărul unu e simplă: ori pică, ori nu pică. Sâmbătă, nu a picat. Dar Alin a rămas la fel de relaxat și a continuat petrecerea, ca un profesionist al distracției dar nu mereu și al ispitirii.

Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Bruneta l-a cam lăsat cu ochii în soare pe Alin

Dincolo de rolul de ispită, Alin Simoiu este un tânăr antreprenor de 30 de ani care și-a construit succesul cu muncă, nu doar cu mușchi. În emisiune, s-a remarcat drept cuceritorul sigur pe el, cel care anul trecut a avut apropieri de Bianca Giurcă, iar apoi a stârnit interesul Iustinei și Mariei. Doar că, în club, se pare că regulile intră pe alt teritoriu. Acolo nu există dream date, nu există competiție între ispite, doar realitatea pură, iar sâmbătă seara nu i-a fost chiar cea mai norocoasă. Dar dacă îl știm bine pe Alin, cu siguranță va reveni! În forță!

CITEȘTE ȘI: Teodora de la Casa iubirii, ispitită din toate direcţiile! CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE despre idila “secretă” cu Alin Simoiu. L-a “atacat” pe Instagram!

NU RATA: CANCAN.RO detonează bomba! Oana Monea s-a “iubit” cu Alin Simoiu, după ce au ruinat un cuplu la Insula iubirii, dar… A lăsat-o cu ochii-n soare!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
„Teambuilding” în doi. BRomania și un amic și-au unit burlăcia la Mosh
Exclusiv
„Teambuilding” în doi. BRomania și un amic și-au unit burlăcia la Mosh
Iuliana Beregoi, vrăjită complet de „moștenitorul Brasserie”. S-a lăsat cu scântei!
Exclusiv
Iuliana Beregoi, vrăjită complet de „moștenitorul Brasserie”. S-a lăsat cu scântei!
Marele pierzător al acestor alegeri
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6%
Gandul.ro
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea...
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Digi 24
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
Digi24
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6%
Gandul.ro
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: „Mi-a scăpat acest lucru”
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: „Mi-a scăpat acest lucru”
Care este sportul de suflet al lui Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Ce jucător l-a fermecat? ...
Care este sportul de suflet al lui Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Ce jucător l-a fermecat? „E preferatul meu!”
Am aflat ce salariu lunar primește Adi Vasile de la Antena 1, pentru a prezenta Survivor 2026
Am aflat ce salariu lunar primește Adi Vasile de la Antena 1, pentru a prezenta Survivor 2026
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii
Vin ninsorile în București, mai devreme decât ne așteptam. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ...
Vin ninsorile în București, mai devreme decât ne așteptam. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
BANC | Bulă și blonda din Kaufland
BANC | Bulă și blonda din Kaufland
Vezi toate știrile
×