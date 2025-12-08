Alin Simoiu, refuzat pe față de bruneta misterioasă. Ispita a ieșit la „vânătoare”, dar s-a întors cu tolba goală

Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii, Alin Simoiu (30 de ani), a avut o apariție spectaculoasă în clubul Mosh, însă ispitirea nu a funcționat ca pe Insulă! CANCAN.RO are imagini tari! Degeaba a încercat, oare și-a pierdut din farmec după participarea la show-ul de la Antena 1?

Alin Simoiu, ispita din sezoanele 7 și 8 de la Insula Iubirii, a ieșit sâmbătă noaptea la distracție în clubul Mosh, unul dintre cele mai aglomerate locuri din Capitală.

Îmbrăcat într-o cămașă albă mulată, impecabilă, și cu ochelari ce îi dădeau un aer cult, semn clar de încredere maximă în brandul propriu, Alin a stat mai mult în zona barului. Nu neapărat pentru băutură, ci pentru o brunetă sexy care sorbea tacticos un cocktail alături de prietena ei.

Alin Simoiu, ispita de la TV, dar mai puțin norocos la bar

Ispita și-a jucat rolul la perfecție: zâmbet misterios, priviri aruncate strategic, apropiere lentă, vorbit la ureche. Doar că bruneta, amuzată, nu a fost deloc impresionată. Un refuz politicos i-a tăiat elanul, iar momentul a stârnit câteva zâmbete în jur. Ce să vezi? Viața nu e mereu ca pe Insulă! Acolo camerele, atmosfera tropicală și scenariile ajută! În club, însă, ești pe cont propriu! Regula numărul unu e simplă: ori pică, ori nu pică. Sâmbătă, nu a picat. Dar Alin a rămas la fel de relaxat și a continuat petrecerea, ca un profesionist al distracției dar nu mereu și al ispitirii.

Dincolo de rolul de ispită, Alin Simoiu este un tânăr antreprenor de 30 de ani care și-a construit succesul cu muncă, nu doar cu mușchi. În emisiune, s-a remarcat drept cuceritorul sigur pe el, cel care anul trecut a avut apropieri de Bianca Giurcă, iar apoi a stârnit interesul Iustinei și Mariei. Doar că, în club, se pare că regulile intră pe alt teritoriu. Acolo nu există dream date, nu există competiție între ispite, doar realitatea pură, iar sâmbătă seara nu i-a fost chiar cea mai norocoasă. Dar dacă îl știm bine pe Alin, cu siguranță va reveni! În forță!

