Vin ninsorile în București, mai devreme decât ne așteptam. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather

Ninsorile ajung în București mai devreme decât era prognozat inițial. Accuweather a modificat recent estimările meteo, iar specialiștii anunță apariția primelor episoade de iarnă chiar înainte de Crăciun. Dacă la începutul lunii decembrie platforma indicase lipsa zăpezii pentru întreaga lună, noile modele arată o schimbare bruscă: primele ninsori ar urma să se producă pe 23 decembrie, cu alte episoade la finalul lunii.

Chiar dacă decembrie a debutat cu temperaturi blânde și fără semne de iarnă, finalul lunii aduce schimbări vizibile. Ninsorile prognozate pentru București în decembrie marchează un episod rece scurt, fără a schimba însă perspectiva generală: sfârșitul de an și începutul lui 2026 rămân, în linii mari, peste media climatologică.

Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather

Potrivit actualizărilor Accuweather, Bucureștiul va intra într-un episod rece la finalul celei de-a treia săptămâni din decembrie, exact în preajma sărbătorilor. Predicțiile indică ninsoare pe 23 decembrie, urmată de alte două zile cu precipitații sub formă de fulgi pe 29 și 30 decembrie. Schimbarea nu este doar punctuală, ci face parte dintr-un val de frig care va cuprinde treptat sudul țării.

Temperaturile vor scădea vizibil în zilele dinaintea Crăciunului, valorile diurne coborând până în jurul a 1 grad Celsius. Noaptea, termometrele vor indica temperaturi ușor negative, iar vântul va amplifica senzația de frig. În prima parte a lunii decembrie, Capitala a avut un regim termic neobișnuit de blând, însă tranziția spre iarnă pare să se producă rapid.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, debutul săptămânii viitoare rămâne totuși mai cald decât media calendaristică, la nivelul întregii țări. Cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe în nord-vest și local în centru, iar izolat și în sud. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane și în sud-est. Temperaturile maxime vor oscila între 5 și 14 grade, iar minimele, între -3 și 5 grade. Local vor apărea și episoade de ceață, uneori asociate cu burniță.

În ceea ce privește perioada sărbătorilor, meteorologii estimează că valorile termice se vor menține per ansamblu peste normele climatologice, în pofida episoadelor izolate de ninsoare. Chiar dacă apar precipitații sub formă de fulgi la finalul lunii, nu se conturează o iarnă severă pentru Crăciun și Revelion.

