Familia Măruță, escapadă exotică în Mauritius, printre animale sălbatice: „Ne-a surprins în fiecare zi”

Familia Măruță trăiește în aceste zile una dintre cele mai memorabile experiențe din viața lor. Alături de gașca lor de prietenii, din care fac parte Vlăduța Lupău și Dan Negru, Andra, Cătălin, Eva și David au aterizat pentru prima dată în Mauritius.

Vara a început cum nu se putea mai bine pentru familia Măruță. Au schimbat continetul și s-au aventurat într-una dintre cele mai îndrăznețe vacanțe. Călătoria exotică i-a purtat în Mauritius, experiență care se va transforma, cel mai probabil, într-o colecție de amintiri de neuitat.

Andra și Cătălin Măruță, vacanță exotică în Mauritius

Pentru Eva și David Măruță, insula s-a transformat rapid într-un teren de explorare. Au descoperit o lume nouă, vegetație tropicală, natură sălbatică, briza oceanului Indian și au cunoscut tradițiile locale.

În această escapadă, Andra și Cătălin Măruță nu au plecat singuri, ci alături de gașca lor, din care fac parte Vlăduța Lupău, Adrian Rus și Dan Negru. Până acum, punctul de interes maxim al vacanței a fost interacțiunea cu animalele sălbatice din safari. Gașca veselă a avut ocazia să admire zebrele în libertate și să se apropie de o broască țestoasă uriașă.

Aventura din safari a continuat pe malul oceanului Indian, unde familia Măruță și prietenii lor au trăit o altă experiență memorabilă, călărind cai chiar pe plajele cu nisip fin din Mauritius. De data aceasta, vremea tropicală nu a fost de partea lor, însă ploaia nu le-a stricat deloc planurile.

„Fiecare colț al lumii are frumusețea lui. Nu doar prin peisaje, ci și prin oamenii pe care îi întâlnești, prin poveștile pe care le descoperi și prin amintirile pe care le iei cu tine acasă. Mauritius ne-a surprins în fiecare zi, iar experiența de astăzi, în mijlocul naturii, a fost una pe care o vom păstra mult timp în suflet. Cred că o vacanță devine cu adevărat specială atunci când ai alături un om care cunoaște locul, îl iubește și știe să te ducă exact acolo unde se nasc cele mai frumoase amintiri. Mulțumim, Răzvan, pentru că ne-ai făcut să descoperim Mauritius dincolo de imaginile de pe cărțile poștale”, a scris Andra pe rețelele de socializare.

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