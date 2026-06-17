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Gestul făcut de Cătălin Măruță pentru un bărbat crescut în centrul de plasament: ”I-am spus pe loc că-mi iau un angajament”

De: Elisa Tîrgovățu 17/06/2026 | 18:21
Cătălin Măruță, gest emoționant pentru un bărbat crescut în centrul de plasament. „Îi voi plăti eu” / Sursa foto: Social media
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Cătălin Măruță se numără printre cei mai împliniți oameni de televiziune din showbiz-ul românesc. Fostul prezentator de la Pro TV este căsătorit cu Andra, alături de care are doi copii, David și Eva. Chiar și așa, Cătălin Măruță rămâne profund impresionat de oamenii pe care îi întâlnește în viața de zi cu zi, în special de cei simpli, muncitori și cu povești de viață autentice.

Recent, acesta a relatat un moment emoționant petrecut în urma întâlnirii cu un admirator. Povestea de viață a bărbatului l-a determinat să se implice și să îi ofere ajutor.

„Cred că ne plângem prea des de ce nu avem și prea rar ne uităm la oamenii care reușesc cu mult mai puțin decât am avut noi. În drum de la Alba Iulia spre Târgu Jiu, ne-am oprit să alimentăm. Acolo am întâlnit un om care m-a impresionat mai mult decât își poate imagina.

Are 50 de ani. A crescut la casa de copii. Lucrează într-o benzinărie. A terminat Facultatea de Asistență Socială, și-a luat masterul în Psihologie, iar acum visează să facă doctoratul la București”, a mărturisit Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Omul de televiziune și-a asumat angajamentul de a achita studiile

După ce a aflat prin ce eforturi trece Florin pentru a-și continua studiile și a-și construi un viitor mai bun, Cătălin Măruță a decis să se implice direct și să îl sprijine în acest demers. Prezentatorul a anunțat că își asumă susținerea finalizării studiilor, inclusiv acoperirea costurilor pentru cei trei ani de doctorat.

„Când mi-a povestit despre planurile lui, despre cât a muncit și despre cât de mult își dorește să meargă mai departe, i-am spus pe loc că îmi iau un angajament: îi voi plăti eu doctoratul în următorii trei ani”, a spus Cătălin Măruță.

Motivul pentru care fostul prezentator a ales să susțină financiar acest demers

În mesajul său, Cătălin Măruță a explicat că decizia de a-l susține pe Florin nu are la bază compasiunea, ci respectul pentru ambiția și perseverența acestuia. Omul de televiziune a evidențiat faptul că Florin a reușit să își urmeze obiectivele în ciuda dificultăților și a obstacolelor întâlnite de-a lungul timpului, iar acest lucru a stat la baza sprijinului oferit.

„Nu din milă. Nu pentru un gest spectaculos. Ci pentru că am văzut în fața mea un om care nu a încetat niciodată să creadă în educație și în șansa de a deveni mai bun. M-am gândit atunci câți dintre noi spunem uneori că e prea greu, că e prea târziu sau că nu mai are rost. Iar în fața mea era cineva care a pornit dintr-un loc în care mulți ar fi spus că șansele sunt minime și care, la 50 de ani, continuă să învețe și să viseze.

Nu pentru o funcție. Nu pentru un titlu. Nu pentru aplauze. Ci pentru că încă mai crede că fiecare etapă nouă a vieții poate aduce o versiune mai bună a lui. De multe ori spunem că viața nu ne-a oferit suficiente șanse. Dar există oameni care își construiesc singuri șansele, zi după zi, prin muncă, răbdare și determinare. Povestea lui mi-a amintit că adevărata forță nu stă în cât de ușor ți-a fost. Ci în faptul că mergi mai departe chiar și atunci când nimeni nu pariază pe tine.”

Sursa foto: Captură video

Cătălin Măruță a tratat situația ca pe o lecție de viață

La finalul mesajului, fostul prezentator a subliniat că parcursul lui Florin și întreaga sa poveste de viață pot servi drept exemplu pentru oricine. În opinia omului de televiziune, ele arată că există mereu șansa unui nou început. Mai mult, el a susținut că visurile pot fi urmărite indiferent de vârstă sau de obstacolele întâlnite pe drum.

„Și poate că asta este lecția pe care merită să o luăm cu noi: nu e niciodată prea târziu să înveți. Nu e niciodată prea târziu să începi. Nu e niciodată prea târziu să visezi. Iar uneori, cei care ne inspiră cel mai mult sunt exact oamenii pe lângă care am fi trecut grăbiți, fără să le aflăm povestea”, a mai adăugat Măruță.

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