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Michelle răspunde acuzațiilor foștilor parteneri de afaceri. Cum s-a terminat, de fapt, colaborarea: “Au încercat să mă izoleze”

De: Andreea Stăncescu 14/07/2026 | 19:20
Michelle răspunde acuzațiilor foștilor parteneri de afaceri. Cum s-a terminat, de fapt, colaborarea: “Au încercat să mă izoleze”
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După ce CANCAN.RO a făcut public scandalul dintre Mihaela Nedelcu și foștii săi parteneri de afaceri, (DETALII AICI) iar în urma materialului nostru, aceasta a ieșit să spună partea sa de adevăr. Invitată în emisiunea „Dan Capatos Show”, aceasta a explicat cum s-a ajuns la neînțelegerile din firma pe care a fondat-o și a oferit propria perspectivă asupra acuzațiilor care i-au fost aduse.

În 2022, Mihaela Nedelcu a înființat, alături de doi asociați, compania Luxury Corporation SRL. Ea deținea jumătate din acțiuni, iar ceilalți doi parteneri câte 25%. Planul era dezvoltarea unui brand de parfumuri orientale, Mihaela urmând să se ocupe de concept și promovare, în timp ce ceilalți asociați gestionau partea administrativă și financiară.

La aproximativ un an de la lansare, colaborarea s-a deteriorat. Foștii parteneri au acuzat-o că nu ar fi gestionat corespunzător produsele, că ar fi luat parfumuri fără evidență și că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile privind promovarea brandului. Disputa a ajuns în instanță.

Ce a declarat Mihaela Nedelcu la „Dan Capatos Show”

Mihaela Nedelcu susține însă că lucrurile au stat cu totul diferit. Ea afirmă că proiectul i-a aparținut încă de la început și că ea a realizat identitatea brandului, catalogul, conceptul și strategia de dezvoltare.

Potrivit declarațiilor sale, nu a avut niciodată acces la conturile firmei, la situația financiară sau la stocurile de produse, acestea fiind administrate exclusiv de asociații săi. Instanța a respins cererea prin care foștii asociați încercau să o excludă din firmă și, în final, a dispus dizolvarea societății.

„Instanța a respins cererea și a dispus desființarea societății. Eu creez brandul cu 50% din sumă, facem proiectul. O parte din parfumuri merg în magazine, o parte au rămas la ei. Noi am mers în ideea de magazine. Eu sunt acuzată că am furat șapte parfumuri. S-au pus niște reguli.

Unde zic eu că s-a rupt foarte mult. Am intrat la un eveniment fără să plătim, dar să oferim câteva parfumuri cadou. Ei au zis că nu facem vânzări, că așa s-a întâmplat la un eveniment anterior. Dar ei nu au înțeles expunerea pe termen lung.”, a spus Mihaela Neleldcu la Dan Capatos Show.

Sursa foto: Instagram

Ea spune că și-a dorit ca firma să colaboreze cu specialiști în marketing și vânzări, însă propunerile sale nu au fost acceptate. Ea consideră că diferențele de viziune privind dezvoltarea afacerii au dus la ruptura dintre asociați. Mihaela Nedelcu spune că partenerii urmăreau rezultate financiare rapide, în timp ce ea vedea proiectul ca pe o investiție pe termen lung, bazată pe consolidarea imaginii brandului și extinderea în magazine.

„Eu eram și fotograf, de toate, mă simțeam angajată. Simțeam că lucrurile se strică. De atunci eu nu am mai putut lua contact cu ei. Ele erau deja în magazine și era un plus foarte mare. Brandul nu s-a folosit de expunerea publică. Noi am vorbit clar că primii 4 ani nu avem nicio pretenție financiară, să spună după 3 luni că nu avem succes și trebuie să închidem. I-am spus că dacă acest business nu merge, să-i dau câți bani are nevoie, dar nu a vrut.”, a mai spus Mihaela Neleldcu.

Ba mai mult, unul dintre foștii colaboratori ar fi încercat să îi copieze site-ul și că ar fi accesat datele de hosting fără acordul ei, mutând conținutul pe un alt domeniu. Aceasta s-a simțit exclusă din propriul proiect pe care ea l-a înființat și își dorește ca tot scandalul să înceteze.

„El (nr. colaboratorul său) a intrat pe datele mele de hosting, fără ca eu să știu și au mutat totul pe un alt site. Mi-e rușine (nr. să-i dea în judecată). Ei au intrat pe site-ul meu personal pentru proiectele lor personale și au vorbit cu furnizorul de hosting în numele meu. Aau încercat să mă izoleze”, a mai adăugat aceasta.

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