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Roxana Vașniuc s-a dezlănțuit în clubul milionarilor din Marbella. După divorț, ex-prezentatoarea trăiește pe picior mare!

De: Ioana Lăzărescu 30/06/2026 | 19:10
Roxana Vașniuc s-a dezlănțuit în clubul milionarilor din Marbella
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Roxana Vașniuc a trecut rapid peste despărțirea de bărbatul cu care a avut o relație de peste 12 ani. După divorțul de fostul soț, aceasta afișează un stil de viață desprins din revistele de lux. S-a dezlănțuit la Nikki Beach Marbella, acolo unde șampania curge fără oprire, muzica răsună de la prânz până la apus, iar vedetele din întreaga lume se întâlnesc la zona VIP pentru cele mai exclusiviste petreceri.

Dacă până nu demult numele Roxanei Vașniuc era asociat cu aparițiile controversate din showbiz, se pare că acum, ex-prezentatoarea atinge un alt nivel. Dacă cineva se întreba cum arată viața Roxanei Vașniuc după despărțirea de fostul soț, imaginile apărute din Marbella oferă răspunsul. Nu știm cum, dar fosta prezentatoare a ajuns într-unul dintre cele mai exclusiviste beach club-uri din lume, Nikki Beach, acolo unde milionarii, sportivii și vedetele internaționale petrec toată ziua.

Roxana Vașniuc a trecut rapid peste despărțirea de bărbatul cu care a avut o relație de mai bine de 12 ani
Roxana Vașniuc a trecut rapid peste despărțirea de bărbatul cu care a avut o relație de mai bine de 12 ani

Roxana Vașniuc a petrecut într-un resort exclusivist

Complexul este renumit pentru cele mai exclusiviste beach club-uri din Europa, pentru petrecerile extravagante, piscinele spectaculoase, dansatoare, DJ mega cunoscuți. Mai exact, este locul în care milioane de euro se cheltuie într-un singur weekend, iar șampania este un accesoriu obligatoriu.

Și ca să înțelegeți exact despre ce vorbim, la brandul global de lux, Nikki Beach au fost, de-a lungul timpului celebrități internaționale, precum Jennifer Lopez, fiind o prezență constantă în Saint-Tropez , inclusiv în proximitatea celebrelor evenimentelor create de acest lanț și Leonardo DiCaprio sau chiar Lionel Richie și Eva Longoria au vizitat localul, alături de Louis Tomlinson de la One Direction și superstarul Erling Haaland de la Manchester City, dar și alte nume mari de pe scena globală.

Roxana Vașniuc, vacanță de sute de mii de euro

În imaginile postate de Roxana Vașniuc se observă acum atmosfera este una incendiară. Dansatoare îmbrăcate tematic animă petrecerea de lângă piscină și nu numai. Acestea flutură în aer un steag al României, semn că petrecerea este susținută de cetățenii noștri.. și asta nu e tot. În spatele animatoarelor, un bărbat ține o pancartă cu numele resortului pe care scrie „SUNTEM AICI”, ceea ce înseamnă că vor să fie văzuți și remarcați.

La masa Roxanei Vașniuc apare în piscină, celebra bărcuță plutitoare încărcată cu 15 sticle de șampanie premium
La masa Roxanei Vașniuc apare în piscină, celebra bărcuță plutitoare încărcată cu 15 sticle de șampanie premium

Luxul nu se măsoară în pahare, ci în… bărci pline cu șampanie

Un detaliu nu avea însă cum să treacă neobservat. La masa grupului apare în piscină, celebra bărcuță plutitoare încărcată cu 15 sticle de șampanie premium. La Nikki Beach, astfel de prezentări sunt rezervate meselor VIP, unde nota de plată ajunge fără probleme la câteva mii de euro într-o zi. Din bărcuță, un ospătar ridică o sticlă uriașă de Comtes de Champagne, unul dintre cele mai apreciate sortimente franțuzești, în timp ce Roxana dansează și aplaudă momentul. Iar după verificările noastre, o astfel de sticlă, în magazin, costă în jur de 600 de euro, dar ținând cont că este servită într-o locație exclusivstă, prețul ei poate ajunge și la 2.000-3.000 de euro, semn că distracția nu s-a făcut cu gândul la economie. Așa cum ne-a obișnuit, ex-prezentatoarea TV nu este străină de gesturile opulente și extravagante la care participă. Ori de câte ori are ocazia, vedeta profită la maximum de astfel de ieșiri și nu uită bineînețeles să împărtășească și cu cei care o urmăresc cum se distrează.

Roxana s-a afișat zilele acestea pe rețele de socializare fără rețineri alături de una dintre cele mai bune prietene ale sale, dar și de un bărbat misterios. Deși s-a speculat că vedeta ar avea vreo legătură amoroasă cu domnul cu care s-a postat, blondina a explicat că aceștia sunt prietenii ei.

Nu există niciun bărbat misterior în viața mea! Ei sunt prietenii mei…PS. Cei care trebuiau să dispară au dispărut, iar cei care contează sunt aici, la ceeași masă cu mine! Nu am nevoie de oameni de fațadă lângă mine!, a scris Roxana Vașniuc pe rețelele sociale.

În ceea ce privește restul persoanelor din grup, cel puțin deocamdată, Roxana Vașniuc preferă să păstreze misterul. Blondina nu a dezvăluit cu cine a mai fost în vacanță, iar asta a alimentat rapid speculațiiile din jurul escapadei. Cert este ca atmosfera a fost una de petrecere, iar privind spectacolul impresionant făcut la piscină, e greu de crezut că a fost organizat doar pentru ei trei.

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