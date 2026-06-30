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Vești pentru suporteri! Berea cu alcool va fi din nou disponibilă pe stadioanele din România

De: Denisa Crăciun 30/06/2026 | 20:42
Vești pentru suporteri! Berea cu alcool va fi din nou disponibilă pe stadioanele din România
Berea cu alcool va fi disponibilă pe stadioanele din România/ sursa foto: pexels-colaj CANCAN.RO
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Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a anunțat că privind comercializarea berii cu alcool pe stadioanele din România a fost aprobată. Inițiativa a fost propusă de parlamentarii neafiliați, alături de alți membri ai partidelor. Pe de altă parte, disponibilitatea va fi limitată la băuturile cu un grad scăzut de alcool.

O nouă lege a fost adoptată marți, 30 iunie. Este vorba despre accesul berii cu alcool pe stadioanele din România. Anunțul a fost făcut de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Atât el, cât și alți parlamentari au susținut propunerea legislativă. Principalul motiv invocat de inițiatori este că în alte state membre ale Uniunii Europene permit comercializarea alcoolului în timpul meciurilor.

Berea cu alcool va fi din nou disponibilă pe stadioanele din România

În ultimii ani, pe stadioanele din țara noastră s-au comercializat doar apă și sucuri, alături de gustări. Lucrurile urmează să se schimbe și asta pentru că înainte cu o zi ca parlamentarii să intre în vacanță au adoptat legea care permite vânzarea berii cu alcool. Astfel, noua legislație permite vânzarea băuturilor cu până la 5,5%, exclusiv în pahare de plastic sau hârtie, fără capac.

De asemenea, organizatorii meciurilor vor avea obligația să afișeze mesaje prin care li se transmite suporterilor consumul responsabil de alcool. Inițiativa a fost propusă de parlamentarii neafiliați, împreună cu membrii PSD, AUR, PNL, SOS România, UDMR, grupul Minorităților Naționale și UPR.

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a explicat că și el este la rândul său microbist. În plus, el a spus că principalul motiv pentru care au votat pentru aprobarea legii este că în mai multe țări membre ale Uniunii Europene este permisă comercializarea berii cu alcool.

Sunt un microbist, asta e un lucru bine știut. Nu știu, aici, au fost argumente pentru care s-a interzis acest lucru. (…) Există țări, dacă nu majoritatea țărilor din UE, care nu au interzisă vânzarea berii pe stadioane (…) Haideți să vedem care sunt argumentele și nu sunt închis cu o idee preconcepută din acest punct de vedere, a declarat Sorin Grindeanu.

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