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(P) Cele mai cunoscute vedete care au asistat la meciurile de la Cupa Mondială

De: Redacția CANCAN 30/06/2026 | 18:34
(P) Cele mai cunoscute vedete care au asistat la meciurile de la Cupa Mondială
(P) Cele mai cunoscute vedete care au asistat la meciurile de la Cupa Mondială
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Meciurile de la Cupa Mondială 2026 au fost împânzite în tribune de numeroase vedete. În lojele stadioanelor s-au aflat celebrități din toată lumea, de la cântăreți la actori și sportivi din alte discipline. Travis Scott, Tom Brady și Tom Cruise sunt doar câteva dintre numele care au asistat la meciuri, însă lista este mult mai lungă.

Cupa Mondială se dispută în SUA, Canada și Mexic, pe 16 stadioane, iar pe multe dintre ele au putut fi văzute și celebrități din diverse domenii, pe care le vei descoperi în rândurile următoare.

La partida pe care SUA au pierdut-o cu Turcia, scor 2-3, numeroase vedete s-au aflat în tribune. Printre acestea, Paris Hilton și actorii Brad Pitt și Owen Wilson. A fost un meci spectaculos, însă reprezentativa SUA a pierdut după un gol marcat în minutul 90+8 de Ayhan. Chiar și așa, SUA merge în 16-imile de finală și sunt așteptări mari de la această echipă, având în vedere cum a arătat în primele două partide.

Și partida dintre Ecuador și Germania nu a fost ignorată de vedete. În tribune s-a aflat cântăreața americană Sabrina Carpenter. Născută în SUA, Carpenter a primit numeroase premii în decursul carierei, inclusiv Grammy.

La confruntarea dintre Japonia și Suedia, în tribune a fost zărit și baschetbalistul american Trae Young, de la Washington Wizards. Inclusiv organizatorii l-au reperat, iar la un moment dat au fost difuzate imagini cu el pe uriașul ecran de pe stadion, spre bucuria fanilor, care l-au aplaudat frenetic. Prezența la meci vine într-un moment special pentru Young, care recent și-a prelungit contractul pe încă patru ani cu Washington Wizards.

La partida dintre Brazilia și Scoția a asistat și celebra cântăreață Camila Cabello. Născută în Cuba, ea are cetățenie americană, dar și origini mexicane. A devenit faimoasă după ce a făcut parte din trupa Fifth Harmony, iar ulterior a urmat o carieră solo, având numeroase hituri în ultimii ani.

Celebrul jucător de fotbal american Patrick Mahomes a fost văzut la partida dintre Argentina și Algeria. A fost un meci mare făcut de Lionel Messi, care a scris încă o pagină în istoria fotbalului. Evoluția sa l-a transformat încă de la startul turneului în unul dintre favoriții la câștigarea titlului de golgheter.

În același timp, cântărețul Jay-Z a asistat la meciul dintre Coasta de Fildeș și Ecuador. Prezența sa nu a trecut neobservată, iar reprezentanții Federației de Fotbal din Coasta de Fildeș i-au oferit un tricou cu numele său.

Cupa Mondială a recordurilor

La Cupa Mondială am putut vedea deja numeroase prestații de excepție, iar fotbaliști precum Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland și Cristiano Ronaldo ne-au arătat deja ce pot să facă.

Este o ediție a recordurilor, în care Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției. De asemenea, Mbappe este singurul fotbalist din lume care a dat 6 duble în meciuri de la Cupa Mondială. În același timp, 48 de echipe s-au aflat la start, un alt record, iar în total se dispută 104 meciuri.

După meciurile din grupe, Franța rămâne în continuare prima opțiune a bookmakerilor privind câștigarea turneului. Cotele afișate pe platforma de pariuri fotbal Vlad Cazino (L1160657W000330 ONJN, 18+) arată acum astfel:

  1. Franța – 3.50
  2. Argentina – 5.00
  3. Spania – 8.00
  4. Anglia – 8.00
  5. Brazilia – 11.00

Finala Cupei Mondiale este programată pe 19 iulie, de la ora 22:00 (ora României). Cele mai bune echipe sunt pregătite de fazele eliminatorii și încearcă să ajungă cât mai departe în turneu, în timp ce unele care au impresionat în faza grupelor vor să confirme și să producă noi surprize.

Deja am avut parte de surprize în primele meciuri eliminatorii, cu Brazilia trecând in extremis de Japonia, Germania fiind eliminată de Paraguay iar Olanda de Maroc.

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