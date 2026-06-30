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Doi miri au pus sumele plătite pentru meniu, artiști și locație pe invitațiile de la nuntă. Cadoul minim pe care l-au recomandat

De: David Ioan 30/06/2026 | 20:56
Doi miri au pus sumele plătite pentru meniu, artiști și locație pe invitațiile de la nuntă. Cadoul minim pe care l-au recomandat
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Un clip devenit viral a stârnit reacții puternice după ce o invitație de nuntă a arătat, neobișnuit de direct, costurile pe care mirii le-au suportat pentru organizarea evenimentului.

Pe invitație au fost trecute sumele plătite pentru meniu, artiști și locație, iar invitaților li s-a sugerat un „cadou minim recomandat” de 1500 de lei, lucru care a surprins și a iritat o mare parte dintre cei care au văzut imaginea.

Nunta cu „taxă de intrare”

Potrivit textului de pe invitație, mirii au detaliat cheltuielile astfel: meniu – 650 de lei, interpret muzical – 500 de lei, locație – 200 de lei.

În final, au adăugat mesajul:

„Detalii financiare transparente pentru o petrecere reușită împreună: preț meniu-650 lei; preț interpret muzical-500 lei; preț locație / invitat-200 lei. Cadou minim recomandat: 1500 lei. Prezența voastră este cel mai de preț dar, iar sprijinul vostru ne va ajuta să avem o nuntă de neuitat!”.

Foto: TikTok

Evenimentul a avut loc vara trecută, însă fotografia invitației a apărut online abia acum.

Invitația care a aprins internetul

Gestul a fost intens criticat în comentarii, mulți considerând că o nuntă nu ar trebui transformată într-o obligație financiară. Internauții au subliniat că darul ar trebui să rămână la latitudinea fiecărui invitat, în funcție de posibilități, nu impus printr-o sumă minimă. Reacțiile au variat de la uimire la indignare, iar mesajele au fost ferme:

„Nu trebuie să-ți plătească nimeni nunta. Fiecare persoană trebuie să își plătească meniul și să pună, după posibilități, ceva în plus pentru miri, dar restul… te descurci”

„Nu cred așa ceva!”

„Mda… cadou minim. Uite că nu vin! Ăsta e cadoul tău minim.”

„Ce pretenții.”

„Businessul nu trebuie să fie pe minus”.

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