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Șeful de la RXF, primele declarații despre tragedia din Germania în care luptătorul George Radu și-a pierdut viața: „A mers să se răcorească, apa era foarte rece și i-a stat inima”

De: roxana tudorescu 30/06/2026 | 18:48
Șeful de la RXF, primele declarații despre tragedia din Germania în care luptătorul George Radu și-a pierdut viața: „A mers să se răcorească, apa era foarte rece și i-a stat inima”
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Moartea luptătorului George Radu a zguduit comunitatea RXF și a îndoliat lumea sporturilor de contact din România. Vestea tragică a stârnit un val de reacții, iar cei care l-au cunoscut încearcă încă să accepte această pierdere uriașă. În acest context, Sebastian Vieru, organizatorul galelor RXF, a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre șocul resimțit de întreaga echipă și despre golul uriaș lăsat în urmă de sportivul care era apreciat de toți cei din organizație.

Vă reamintim că, în data de 29 iunie, sportivul George Radu se afla în Germania, în zona orașului Kehl din landul  Baden-Württemberg, unde a mers împreună cu prietenii la scăldat într-un lac, după ce sosise în țară cu o zi înainte. Potrivit apropiaților, înainte de evenimentul tragic, acesta li s-a plâns că nu se simte prea bine, iar în apă, la ultima săritură, i s-a făcut rău, a căzut în apă și a fost luat de curenți, fiind ulterior declarat dispărut. Mai mult, sportivul parcă a avut o premoniție și le-ar fi spus prietenilor: „Poate mor pe aici, departe de casă”. 

După zile de căutări, trupul neînsuflețit al lui George Radu a fost găsit

De atunci, echipele de salvare i-au căutat neîncetat trupul. Între timp, verișoara lui George, a lansat un apel disperat către toți cei care l-au cunoscut și apreciat, implorându-i să se roage pentru ca trupul acestuia să fie găsit, astfel încât familia să îi poată organiza înmormântarea potrivit rânduielilor creștine.

Trupul neînsuflețit al lui Radu Georgea fost găsit
Trupul neînsuflețit al lui Radu George fost găsit

Contactat de CANCAN.RO, Sebastian Vieru a declarat următoarele:

A mers să se răcorească, apa foarte rece, i-a stat inima și nu i-au găsit corpul până azi-noapte, pe la 12.00-1.00. Asta știm noi, în mare parte, despre situația lui. Ca om era super ok, doar sală și casă. Toate colaborările noastre au fost foarte bune. Semnase și un contract pentru o luptă specială din septembrie, pe 30, din gala pe care trebuie să o avem. Eu nu am colaborat de foarte multe ori cu el. Din ce am vorbit cu antrenorul și cu familia, era om la locul lui, își vedea de viața și familia lui. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat.

Moartea lui George Radu a generat valuri de mesaje de regret din partea familiei, prietenilor și colegilor săi:

Nu ne găsim cuvintele pentru durerea pe care o simțim după pierderea mult prea devreme a vărului nostru drag, George. A lăsat în urmă o familie îndurerată și un gol care nu va putea fi umplut niciodată. / Parcă ieri eram copii și credeam că avem toată viața înainte. Astăzi am rămas doar cu amintirile din copilarie și cu tristețea unei plecări mult prea devreme. Drum lin, George! Dumnezeu să te odihnească în pace și să te așeze la dreapta lui!/ Bă, GMF-ule… Încă nu pot să cred că asta este realitatea. Mă doare sufletul și parcă refuz să accept că nu o să te mai vedem niciodată. De ce ai plecat așa, frate? De ce atât de devreme? Pentru mine și pentru Ali ai fost mai mult decât un prieten. Ai fost fratele nostru, omul pe care ne bazam, omul despre care credeam că va fi mereu lângă noi. Niciodată nu mi-am imaginat că o să vină ziua în care o să-mi iau rămas-bun de la tine./ Dumnezeu să te odihnească în pace, George! Ai plecat mult prea devreme, campionule… Ai lăsat în urmă multă durere și multe amintiri frumoase. Nu te vom uita niciodată. Drum lin către îngeri! Condoleanțe și multă putere familiei. Odihnește-te în pace!

NU RATA: Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit

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