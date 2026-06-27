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Cum arată curtea de vis a lui Valentin Sanfira! Imagini spectaculoase din „paradisul” artistului

De: Anca Chihaie 27/06/2026 | 07:40
Cum arată curta lui Valentin Sanfira
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Valentin Sanfira se numără printre artiștii care preferă să își țină viața personală departe de atenția publicului, însă, din când în când, le oferă admiratorilor câte o privire asupra locului în care își petrece timpul liber. Cele mai recente imagini publicate pe rețelele de socializare au atras imediat atenția internauților, deoarece surprind o curte amenajată cu mult bun gust, unde confortul și natura se îmbină armonios. Iată cum arată curtea artistului!

Spațiul exterior al locuinței artistului impresionează prin dimensiuni și prin modul în care a fost organizat. Fiecare colț pare gândit pentru relaxare, iar decorul amintește de grădinile elegante ale unei case de vacanță. Vegetația bogată, mobilierul modern și zona dedicată piscinei transformă întreaga curte într-un loc perfect pentru zilele călduroase de vară.

Cum arată curtea casei lui Valentin Sanfira

Elementul care atrage imediat privirea este piscina ovală, amplasată într-o zonă centrală a grădinii. În jurul acesteia, artistul a amenajat un spațiu aerisit, potrivit atât pentru momentele de odihnă, cât și pentru petrecerea timpului în familie sau alături de prieteni. Accesul către piscină este realizat printr-o alee decorativă formată din pietre, care completează aspectul elegant al întregii curți.

În apropierea piscinei se află mai multe zone destinate relaxării. Un scaun suspendat  oferă un loc ideal pentru momentele liniștite petrecute în aer liber, în timp ce canapelele de exterior și umbrela de mari dimensiuni creează un spațiu confortabil, ferit de razele puternice ale soarelui. Mobilierul ales are un design modern și se integrează perfect în decorul natural al grădinii.

Foto: Instagram

Curtea este decorată și cu numeroase plante ornamentale. Ghivecele cu flori sunt amplasate în diferite zone ale grădinii, adăugând un plus de prospețime și culoare. În același timp, mai mulți palmieri contribuie la atmosfera exotică a întregului spațiu și oferă impresia unei mici vacanțe tropicale chiar în propria locuință.

Suprafața generoasă a curții permite delimitarea mai multor zone funcționale. Pe lângă spațiul destinat piscinei, există locuri dedicate relaxării, dar și porțiuni cu gazon bine întreținut, care completează imaginea unei proprietăți îngrijite până la cele mai mici detalii. Întregul ansamblu transmite eleganță și echilibru, fără a fi încărcat de elemente decorative inutile.

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