Mihai Găinuşă, adevărul despre despărţirea de ”Cronica Cârcotaşilor” şi relaţia cu Şerban Huidu: “Oamenii se schimbă şi nu neapărat în bine”

După cum a dezvăluit în cadrul interviului, dacă timpul ar putea fi dat înapoi, decizia plecării de la Cronică ar fi rămas aceeași. Mihai Găinușă a mărturisit și că despărțirea a fost una gândită și calculată, iar o relație între el și Șerban Huidu, în prezent, nu există!

“Am continuat să nu mai continuăm”

Adrian Artene: Regretai, în umbra acestei emisiuni de la TVR, care era istovitoare, despărțirea de Cronică?

Mihai Găinușă: Nu am regretat niciodată despărțirea de Cronică. Plecarea mea a fost cântărită și gândită. Nu mai puteam să fac ce făceam, de aceea nu am regretat niciodată plecarea, ci am regretat timpurile bune. Le regret și acum și nu neapărat de glorie, ci de atmosferă, de prietenie.

Adrian Artene: Dacă la vremea respectivă, la vremea despărțirii de Cronică, ai avea maturitatea de azi, ai mai proceda la fel?

Mihai Găinușă: Da, aș pleca. Au fost niște chestii acolo definitorii și definitive. Nu cred că se putea repara ceva. Poate am fost doi orgolioși, dar au fost mai multe motive. Oamenii se schimbă și nu neapărat în bine. Poate nici eu nu m-am schimbat în bine.

Adrian Artene: Ați luat în calcul vreodată, tu și Șerban, să reîntregiți echipa?

Mihai Găinușă: A fost o discuție, după câțiva ani, dar am avut și eu niște “trei liniuțe” pe care le-am propus și nu mi s-au aprobat și am continuat să nu mai continuăm.

”Nu ne mai vorbim”

Adrian Artene: Vă mai auziți?

Mihai Găinușă: Nu, dar ne-am văzut o dată pe stradă, că suntem vecini, cumva, și ne-am salutat. Ne-am oprit, am dat mâna, am vorbit despre copii și am plecat mai departe.

Adrian Artene: De spus v-ați spus totul. Pentru că, la un moment dat, ai întrerupt discuția dintre voi în spațiul public.

Mihai Găinușă: A fost momentul de plecare, am spus ce aveam de spus, a înțeles ce a vrut fiecare. Nu m-a dat nimeni afară. Am plecat eu.

