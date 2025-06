Asia Express a fost pistol cu apă pentru Mihai Găinușă și Oana Paraschiv! Au intrat în colimatorul lui nea Mărin: ”Am transpirat” / ”Episod tare neplăcut…”

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv sunt de neoprit după Asia Express. După luni bune de la întorcerea în țară, cei doi au mers din nou pe mâna producătoarei Monei Segall și au filmat pentru emisiunea lui nea Mărin – “Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere”. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Mișu și Oana au povestit despre peripețiile prin care au trecut, recunoscând că nu prea au avut parte de relaxare, deși au tras pentru victorie.

Noutatea formatului de la Antena 1 este că vedetele nu mai sunt oaspeți sau ajutoare în organizarea unor evenimente locale, ci devin protagoniști ai unor jocuri și competiții savuroase. La final, echipa câștigătoare se bucură de o zi întreagă de relaxare, în timp ce echipa învinsă intră în „slujba comunității”. Aceștia vor avea de îndeplinit diverse sarcini stabilite cu strictețe de Nea Mărin, dar și de servit și răsfățat echipa învingătoare.

Mihai Găinușă: „Funny, funny, dar am cam transpirat la muncile lui nea Marin!”

CANCAN.RO: Faceți echipă din nou pe micul ecran la Antena 1. Ce v-a determinat să acceptați provocarea “Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere?”

Mihai Găinușă: În primul rând că un proiect coordonat de Mona Segall nu se refuză. Am fost impresionat de complexitatea Asiei Express, de priceperea Chefilor la cuțite și am vrut să văd cum e și un proiect funny. Funny, funny, dar am cam transpirat la muncile lui nea Marin!

Oana Paraschiv: Filmarile pentru “Poftiti” au fost la câteva luni bune dupa Asia, așa că în cazul meu, dorul de a revedea echipa cu care am colaborat a fost pe primul loc. Apoi, atmosfera pe care o ai la un reality îți dă un pic de dependență și a fost și curiozitatea de a-l descoperi pe nea Mărin

CANCAN.RO: După ce ați experimentat la Asia Express, a existat vreo sarcină care v-a mai pus aici în dificultate?

Mihai Găinușă: Noi am plecat la nea Mărin cu ideea de competiție. Numai că a trebuit să ne întrecem, la fel ca în Asia, în primul rând cu noi înșine. De exemplu, recunosc că n-am mai cules vinete. Am descărcat cartofi și am cules struguri pe vremea lui nea Nicu, am tăiat trestie de zahăr și am plantat orez în Asia, dar acum știu și cum arată vinetele gata de cules. Poate încărcatul de pepeni în remorcă să fi fost mai solicitant pentru noi, dar vă spun un secret: am vândut rapid legumele la drumul mare, prin metoda Asia Express.

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă la filmările emsiiunii „Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere”Oana Paraschiv: Asta e frumusețea competiției, că ești pus în dificultate. Antrenamentul din Asia ne-a prins foarte bine, altfel nu cred că făceam față la atâta muncă.

Mihai Găinușă: „De ce să stai la piscină, servit cu cockteiluri, când poți să cureți saivanul de căcăreze de oaie?”

CANCAN.RO: Ați beneficiat de relaxare sau ați ajuns în slujba comunității?

Mihai Găinușă: Am fost mai mult în slujba comunității, dar n-a fost supărare. În fond de ce să stai la piscină, servit cu cockteiluri, când poți să cureți saivanul de căcăreze de oaie? Asta pierd generațiile Z și Alpha, comuniunea cu natura. Și cu mirosul de grajd.

Oana Paraschiv: Am ajuns la concluzia că noi nu prea știm să ne relaxăm. Am tras foarte tare pentru a ieși învingători, dar pentru gustul victoriei mai mult decât pentru momente de răsfăț.

CANCAN.RO: Cum a primit Ioana, soția ta, vestea despre noul proiect cu Oana?

Mihai Găinușă: Foarte bine. A spus că am meritat asta. Mă rog, citatul exact era că ne merităm soarta. Am senzația bizară că în secret își dorea să mă pedepsească nea Mărin. Totuși două pedepse simultan? Și nea Mărin și Oana? Glumesc, cu Oana fac o echipă foarte bună.

CANCAN.RO: Oana, tu și Ioana sunteți prietene vechi. Vă știați dinainte ca tu și Mișu să lucrați la radio? V-ați certat vreodată?

Oana Paraschiv: Cu Ioana mă știu de când am început să lucrez cu Mihai, mai bine de 15 ani, dar am devenit de nedespărțit după întoarcerea din Asia. Cine ar fi zis, nu? Motive de ceartă nu avem. Suntem foarte asemănătoare ca temperament, ne înțelegem stările foarte bine. Si apoi eu nu sunt vreo certăreață, doar mă știți.

Oana Paraschiv: „Am condus un tractor și am învățat să mulg caprele”

CANCAN.RO: După acest sezon, cum l-ați descrie pe nea Mărin?

Mihai Găinușă: Pe mine cel mai mult m-a surprins popularitatea pe care o are nea Mărin în țara asta. Am fost prin sate, pe străzi și prin curțile oamenilor și toată lumea îl striga și îl saluta. Recunosc că nu prea am urmărit emisiunea, dar pe lângă jocurile cu Riki, Sonny și echipa de șoc, nea Mărin face o treabă foarte bună cu promovarea și păstrarea tradițiilor românești. Și seara am mai stat cu el la un… suc, e un om foarte ok.

Oana Parschiv: Wow, nea Marin este explozie de energie. Și te molipsește cu asta. Este un om foarte implicat și pasionat de ceea ce face. Îl admir mult pentru că, pe lângă seriozitatea cu care tratează sarcinile pe care le are de dus la bun sfârșit, își păstrează spiritul tânăr și jucăuș.

CANCAN.RO: Cea mai tare peripeție de care ați avut parte la filmări? V-ați descoperit vreo fobie de care nu știați?

Mihai Găinușă: Cred că Oana poate să povestească mai mult din ceea ce a pățit, ne-am confruntat cu niște chestii pe care credea că le-a depășit. Dar totul e bine când se termină cu bine. Nu și pentru săracul Riki, care cred că a dezvoltat complexul Stockholm față de nea Mărin. Pe scurt, nu poate trăi fără bătaie.

Oana Paraschiv: Slavă Domnului, fobii nu au mai apărut, ba din contră, m-am împrietenit și mai mult cu apa, filmând în Deltă nici nu prea aveam de ales. Toate zilele de filmare au fost intense și am descoperit ca sunt multe lucruri pe care nu le-am făcut până acum. De exemplu am condus un tractor și am învățat să mulg caprele. A fost și un episod tare neplăcut pentru mine, de care nu prea vreau să îmi amintesc, dar vă las pe voi să îl descoperiți.

