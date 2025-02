Cui i-ar cere Mihai Găinușă iertare după 13 ani de Cronica Cârcotașilor: „I-am chinuit pe cei care ne-au chinuit”

Mihai Găinușă, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, vorbește despre perioada ”Cronica Cârcotașilor”, participarea la ”Asia Express”, cartea pe care nu a scris-o încă și accidentul aviatic prin care a trecut. Prezentatorul TV spune tot despre despărțirea de emisiunea care l-a consacrat, dar și despre persoanele pe care le-a supărat în urma acestui format.

În cea mai recentă ediție a podcastului ALTCEVA, Mihai Găinușă Găinușă spune cum și-a ”convins” soția să fie de acord cu participarea lui la Asia Express și mărturisește rolul pe care l-a avut Liviu Dragnea în înlăturarea lui din TVR. În plus, vedeta dezvăluie în ce relații este acum cu Șerban Huidu, dar și cum a fost despărțirea de emisiunea ”Cronica Cârcotașilor” în cadrul căreia a lucrat din 2001 până în 2014.

După 13 ani de activitate, prezentatorul TV pare să nu aibă remușcări în ceea ce privește oamenii pe care i-a ironizat la televizor.

”Nu știu dacă oamenii erau adversari pentru mine, ci erau subiecte. (…) I-am folosit ca personaje, nu am avut nimic niciodată cu ele ca persoane. Când apari în spațiul public, îți asumi și critici, îți asumi să fii și țina aplauzelor și a criticilor. Nu am chinuit decât pe cei care ne-au chinuit! Dacă insiști și ești un agramat, dar încă apari la televzior, nu pot să nu insist și eu să îți arăt ce ești, adică… scuză-mă! Nu știu dacă am sărit calul sau doar am fost răutăcios la unele chestii, dar cred că a fost, pentru că mi-a plăcut jocul d cuvinte respectiv. Nu cred că am criticat pe cineva în mod vulgar, a fost un standard autoimpus. Eu asta știu să fac: satiră și pamflet. Am făcut-o încă de când eram la Radio Delta. (…)

Nu știu cui i-aș spune să mă ierte, nu cred că a fost cineva care să nu merite. Nu cred că a fost vreun prezentator remarcabil, exemplar, și să spun ceva despre el, precum Andreea Berecleanu, de exemplu, de care îmi place foarte mult. Nu s-a întâmplat să o acuz sau să o critic fără motiv. Dacă ai gafat, te-am taxat, asta era!”, a spus Mihai Găinușă, în cea mai recentă ediție a podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene.

Citește și: Mihai Găinuşă, adevărul despre despărţirea de ”Cronica Cârcotaşilor” şi relaţia cu Şerban Huidu: “Oamenii se schimbă şi nu neapărat în bine”

Cât de des vorbește în prezent cu Șerban Huidu, ce a spus soția sa despre participarea lui la Asia Express, dar și ce rol a jucat Liviu Dragnea în concedierea sa, aflați doar AICI.

(NU RATA: Mihai Găinușă pune degetul pe ”rănile” din trecutul lui, în EXCLUSIVITATE la „Altceva cu Adrian Artene”)

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care-ți antrenează mintea și-ți hrănește sufletului.

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, dar și pe grupul de WhatsApp.