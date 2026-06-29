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Momente de panică la FITS! O adolescentă de 16 ani a căzut de la 4 metri înălțime, în timpul spectacolului cu drone

De: Elisa Tîrgovățu 29/06/2026 | 13:02
Momente de panică la FITS! O adolescentă de 16 ani a căzut de la 4 metri înălțime, în timpul spectacolului cu drone
Momente de panică la FITS. O tânără de 16 ani a căzut de la 4 metri în timpul spectacolului cu drone
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O adolescentă în vârstă de 16 ani a fost rănită după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ patru metri, în zona parcării din fața Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu. Incidentul s-a petrecut în timpul spectacolului multimedia cu drone organizat cu ocazia închiderii Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean.

Conform informațiilor furnizate de autorități, incidentul a avut loc în jurul orei 23:30. La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, însoțit de un medic.

„La sosirea echipajului, victima prezenta un traumatism cranio-facial şi traumatisme ale membrelor. După evaluare şi acordarea îngrijirilor medicale, pacienta a fost transportată la spital, conştientă”, au transmis reprezentanţii SAJ Sibiu.

Smurd
Sursa foto Social media

Adolescenta va mai rămâne sub supravegherea medicilor

Tânăra se află într-o stare generală bună și a rămas internată sub supravegherea medicilor, pentru monitorizarea evoluției stării sale de sănătate, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, dr. Ioana Mătăcuță.

„Adolescenta în vârstă de 16 ani la care faceţi referire se află internată în secţia Chirurgie Pediatrică. Prezintă leziuni traumatice la nivel facial, are stare bună şi va mai rămâne sub supraveghere”, a precizat dr. Ioana Mătăcuţă, potrivit Agerpres.

Adolescenta a căzut peste balustrada din parcarea situată în fața Teatrului Național „Radu Stanca”. Incidentul s-a petrecut în timpul spectacolului multimedia cu drone organizat la închiderea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, în zona Cazarma 90. Mii de persoane erau adunate pentru a urmări și surprinde în imagini reprezentația de pe cer.

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