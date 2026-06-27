Acasă » Știri » O fetiță de 7 ani a murit la o piscină din București. Ce făceau părinții ei în acest timp

O fetiță de 7 ani a murit la o piscină din București. Ce făceau părinții ei în acest timp

De: Andreea Stăncescu 27/06/2026 | 18:37
O fetiță de 7 ani a murit la o piscină din București. Ce făceau părinții ei în acest timp
O fetiță a murit la piscină / FOTO: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sfârșit tragic pentru o fetiță în vârstă de numai 7 ani! Micuța și-a pierdut viața în urma unui incident petrecut la un ștrand din Capitală, unde se afla împreună cu părinții săi. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, incidentul s-a petrecut vineri, 26 iunie, într-o zonă de agrement frecventată de numeroși bucureșteni în sezonul cald. Copila se afla la ștrand împreună cu familia, însă la un moment dat nu a mai fost observată de adulții care o însoțeau.

Sursa foto: Pexels

Medicii nu au putut să o salveze pe fetiță

Echipajele medicale sosite la fața locului au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare. Medicii au depus eforturi pentru a-i salva viața, însă, în ciuda încercărilor, copilul nu a mai putut fi readus la viață. Decesul a fost constatat la fața locului, iar vestea a provocat șoc și emoție în rândul celor prezenți.

Circumstanțele urmează să fie clarificate de anchetatori pentru a vedea exact cum s-a produs decesul minorei. Micuța ar fi ajuns într-una dintre piscinele complexului, fără să fie supravegheată de părinți. La scurt timp, persoane aflate în apropiere au observat că ceva este în neregulă și au alertat personalul și serviciile de urgență.

Părinții fetiței ar fi stat la o masă din zona de relaxare, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă fetița a intrat în apă fără ca adulții să observe sau dacă au existat alte circumstanțe care au contribuit la producerea tragediei.

Dosarul a fost preluat de procurori, care vor analiza toate aspectele cazului, inclusiv măsurile de siguranță existente în complex și modul în care a fost supravegheată zona piscinei. Cercetările continuă pentru a clarifica responsabilitățile și pentru a stabili cu exactitate cum s-a ajuns la acest deznodământ tragic.

CITEȘTE ȘI: Opt români au fost implicați într-un accident rutier în Austria. Mai multe persoane au ajuns la spital

Fostul fotbalist, Marcel Coraș, a ajuns de urgență la spital. A suferit un AVC

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marcel de la Insula iubirii, gafă de zile mari! Unde a crezut că este când s-a filmat lângă statuia lui Decebal
Știri
Marcel de la Insula iubirii, gafă de zile mari! Unde a crezut că este când s-a filmat lângă…
Familia Măruță, escapadă exotică în Mauritius, printre animale sălbatice: „Ne-a surprins în fiecare zi”
Știri
Familia Măruță, escapadă exotică în Mauritius, printre animale sălbatice: „Ne-a surprins în fiecare zi”
Traficant de droguri periculos, săltat de mascați direct din piscină!
Mediafax
Traficant de droguri periculos, săltat de mascați direct din piscină!
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
Gandul.ro
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru copil: „Mi se pare absolut normal să întreb”
Adevarul
Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Ministerul Sănătății solicită măsuri speciale din cauza caniculei
Mediafax
Ministerul Sănătății solicită măsuri speciale din cauza caniculei
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce dietă ține Lupu Rednic, la 56 de ani: „Beau și câte un păhărel de horincă!”. Solistul și soția lui au primit un cadou aparte
Click.ro
Ce dietă ține Lupu Rednic, la 56 de ani: „Beau și câte un păhărel de...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
go4it.ro
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
Gandul.ro
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Marcel de la Insula iubirii, gafă de zile mari! Unde a crezut că este când s-a filmat lângă statuia ...
Marcel de la Insula iubirii, gafă de zile mari! Unde a crezut că este când s-a filmat lângă statuia lui Decebal
Doina Teodoru: “Aș vrea o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea”. Diferența de 17 ani ...
Doina Teodoru: “Aș vrea o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea”. Diferența de 17 ani din relația cu Cătălin Scărlătescu a făcut-o să privească altfel iubirea
Familia Măruță, escapadă exotică în Mauritius, printre animale sălbatice: „Ne-a surprins în ...
Familia Măruță, escapadă exotică în Mauritius, printre animale sălbatice: „Ne-a surprins în fiecare zi”
Opt români au fost implicați într-un accident rutier în Austria. Mai multe persoane au ajuns la spital
Opt români au fost implicați într-un accident rutier în Austria. Mai multe persoane au ajuns la spital
Omul din spatele iUmor vorbește fără filtre despre relația de cuplu: „Nu recomand nimănui să ...
Omul din spatele iUmor vorbește fără filtre despre relația de cuplu: „Nu recomand nimănui să facă ce aș face eu. Pe mine dacă mă doare, plec”
ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală
ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală
Vezi toate știrile