O fetiță de 7 ani a murit la o piscină din București. Ce făceau părinții ei în acest timp

Sfârșit tragic pentru o fetiță în vârstă de numai 7 ani! Micuța și-a pierdut viața în urma unui incident petrecut la un ștrand din Capitală, unde se afla împreună cu părinții săi. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, incidentul s-a petrecut vineri, 26 iunie, într-o zonă de agrement frecventată de numeroși bucureșteni în sezonul cald. Copila se afla la ștrand împreună cu familia, însă la un moment dat nu a mai fost observată de adulții care o însoțeau.

Medicii nu au putut să o salveze pe fetiță

Echipajele medicale sosite la fața locului au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare. Medicii au depus eforturi pentru a-i salva viața, însă, în ciuda încercărilor, copilul nu a mai putut fi readus la viață. Decesul a fost constatat la fața locului, iar vestea a provocat șoc și emoție în rândul celor prezenți.

Circumstanțele urmează să fie clarificate de anchetatori pentru a vedea exact cum s-a produs decesul minorei. Micuța ar fi ajuns într-una dintre piscinele complexului, fără să fie supravegheată de părinți. La scurt timp, persoane aflate în apropiere au observat că ceva este în neregulă și au alertat personalul și serviciile de urgență.

Părinții fetiței ar fi stat la o masă din zona de relaxare, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă fetița a intrat în apă fără ca adulții să observe sau dacă au existat alte circumstanțe care au contribuit la producerea tragediei.

Dosarul a fost preluat de procurori, care vor analiza toate aspectele cazului, inclusiv măsurile de siguranță existente în complex și modul în care a fost supravegheată zona piscinei. Cercetările continuă pentru a clarifica responsabilitățile și pentru a stabili cu exactitate cum s-a ajuns la acest deznodământ tragic.

CITEȘTE ȘI: Opt români au fost implicați într-un accident rutier în Austria. Mai multe persoane au ajuns la spital

Fostul fotbalist, Marcel Coraș, a ajuns de urgență la spital. A suferit un AVC