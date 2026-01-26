Miraj Tzunami, reacție tulburătoare după moartea lui Mario: ”Am și eu copii, am plâns până mi s-au umflat ochii”

Moartea violentă a adolescentului Alin Mario Berinde, în vârstă de doar 15 ani, a zguduit profund opinia publică din România și a readus în prim-plan discuțiile despre violența în rândul minorilor, influența mediului social și responsabilitatea familiei și a statului. Cazul, descris de anchetatori drept unul de o cruzime extremă, a stârnit reacții puternice atât în rândul oamenilor obișnuiți, cât și al persoanelor publice, printre care și a artistului Miraj Tzunami.

Adolescentul și-a pierdut viața în circumstanțe care par desprinse dintr-un scenariu de film de groază. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cei responsabili de crimă sunt chiar doi dintre apropiații săi, minori de 13 și 15 ani. Anchetatorii susțin că fapta nu a fost una spontană, ci rezultatul unei acțiuni atent gândite și planificate în prealabil. Motivația ar fi fost alimentată de invidie, dorință de afirmare și resentimente legate de popularitatea și situația materială mai bună a victimei.

Miraj Tzunami, reacție tulburătoare după moartea lui Mario

Modul în care s-au desfășurat evenimentele a șocat chiar și anchetatorii cu experiență, ridicând semne de întrebare serioase cu privire la nivelul de agresivitate și lipsa de empatie manifestate de făptași, în ciuda vârstei fragede.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Numeroși utilizatori și-au exprimat revolta, durerea și neputința în fața unei astfel de tragedii, cerând măsuri mai dure și schimbări reale în sistemul de justiție pentru minori. Printre cei care au comentat public cazul se numără și Miraj Tzunami, profund marcat de suferința familiei îndoliate și de imaginile cu tatăl adolescentului devastat de durere.

„Să-i țină acolo până la 18 ani și, de la 18 ani, să le mai dea încă 20 de ani. Ați înțeles? Asta a fost crimă premeditată de copiii ăștia, oameni buni, vă dați seama? Crimă premeditată. Trebuie să se ia măsuri în cazul acesta, în cazul băiețelului ăsta, Mario. Dumnezeu să-l odihnească. Condoleanțe familiei lui. Nu știu cum să mă exprim mai bine, nu știu ce să mai vorbesc, pentru că am și eu copii, mă doare. Eu, când l-am văzut pe tatăl lui pe internet, pe rețelele astea de socializare, și mi l-a arătat soția mea, în ce hal își jelea copilul… oameni buni, am plâns, mi s-au umflat ochii în cap. Nu știu cum n-a picat jos omul ăla. Dumnezeu l-a ținut. Dumnezeu te și întărește la un moment dat. Ați înțeles? Avem copii, Vă lăsați copiii, vă lăsați fetele să meargă la școală. Nu știți ce se întâmplă în ziua de azi, că tineretul din ziua de azi a luat-o razna. Părinților, faceți teste cu copiii voștri. Când vedeți o primă greșeală la copilul vostru, luați-l și duceți-l la spital sau la un psiholog. Ascultați-mă ce vă spun eu vouă.”, a transmis Miraj în online.

