Acasă » Știri » Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt

Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt

De: Irina Vlad 26/01/2026 | 16:56
Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt
Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt/ sursă foto: social media

Atât la restaurant, cafenea sau oricare alt local public, există anumite reguli de bun simț de care femeile și bărbații trebuie să țină cont. Cele mai importante au fost extrase din codul bunelor maniere, iar noi avem răspunsul la una dintre cele mai mari dilele: Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt?

Conform codului bunelor maniere, bărbatul este primul care intră în restaurant, ulterior femeie. Faptul că intră primul o va proteja pe invitată de privirile curioșilor din încăpere, urmând să o conducă la masa potrivită ca un adevărat gentleman. După ce ajung la masă, femeia este rugată să își aleagă locul pe care-l dorește. Bărbatul se va asigura și o va ajuta pe femeie să se așeze prima, trăgându-i scaunul. Bărbatul va ocupa locul de vizavi, dacă este liber.

Bărbatul sau femeia, cine trebuie să intre primul într-un restaurant

În cazul unei întâlniri la restaurant, ținuta trebuie adaptată ambianței localului, dar trebuie să țineți cont și de ocazia cu care ați fost invitați acolo, dar și modul în care se vor îmbrăca ceilalți meseni.

În timpul unei întâlniri, atât femeia, cât și bărbatul trebuie (pe cât posibil) să își pună telefonul pe mod silențios și să nu stea cu el în mână. În cazul în care este o urgență sau trebuie să primească un telefon, este indicat să purtați convorbirea în altă parte, nu la masă, apoi mergeți împreună spre ieșire. De data aceasta, la plecare, femeia este prima care iese din restaurant.

Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt
Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt

Indiferent dacă iei masa cu prietneii, iubita/iubitul sau colegii de birou, dacă vrei să lasi o impresie bună, fii atent la postură. Trebuie să stai drept, dar să nu pari rigid. De asemenea, un aspect important îl constă faptul că nu trebuie să îți sprijini coatele pe masă, ci doar antebrațele.

De asemenea, bărbatul trebuie să îi permită persoanei de sex feminin să comande prima. La plecare, vei face o impresie bună dacă îi vei trage ușor scaunul pentru o ajuta să se ridice.

Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Nu e o glumă! Cea mai scumpă ciorbă din România costă 110 lei: unde o poți degusta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
DGASPC a decis: ce se va întâmpla cu ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde din Cenei. „Este un proces de lungă durată”
Știri
DGASPC a decis: ce se va întâmpla cu ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde din Cenei.…
Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club
Știri
Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de…
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș
Gandul.ro
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria,...
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș
Gandul.ro
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, după o luptă de aproape ...
Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, după o luptă de aproape 3 ani cu boala
TEST IQ | 3 diferențe în maximum 29 de secunde. Le puteți identifica pe toate?
TEST IQ | 3 diferențe în maximum 29 de secunde. Le puteți identifica pe toate?
DGASPC a decis: ce se va întâmpla cu ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde din Cenei. „Este un ...
DGASPC a decis: ce se va întâmpla cu ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde din Cenei. „Este un proces de lungă durată”
Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul ...
Selly și Playboi Carti, flancați de bodyguarzi după after party-ul din Paris! Imagini epice cu concertul artistului de la Gate Club
Unde s-ar afla acum criminalul din Cenei. Răsturnare de situație: autoritățile intervin în cazul ...
Unde s-ar afla acum criminalul din Cenei. Răsturnare de situație: autoritățile intervin în cazul călăului lui Mario Berinde
Cum a reușit turcul-milionar care a ucis un polițist să câștige încrederea sistemului. Evadare ...
Cum a reușit turcul-milionar care a ucis un polițist să câștige încrederea sistemului. Evadare ca-n filme
Vezi toate știrile
×