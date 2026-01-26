Atât la restaurant, cafenea sau oricare alt local public, există anumite reguli de bun simț de care femeile și bărbații trebuie să țină cont. Cele mai importante au fost extrase din codul bunelor maniere, iar noi avem răspunsul la una dintre cele mai mari dilele: Bărbatul sau femeia? Cine trebuie să intre primul într-un restaurant sau în bar, de fapt?

Conform codului bunelor maniere, bărbatul este primul care intră în restaurant, ulterior femeie. Faptul că intră primul o va proteja pe invitată de privirile curioșilor din încăpere, urmând să o conducă la masa potrivită ca un adevărat gentleman. După ce ajung la masă, femeia este rugată să își aleagă locul pe care-l dorește. Bărbatul se va asigura și o va ajuta pe femeie să se așeze prima, trăgându-i scaunul. Bărbatul va ocupa locul de vizavi, dacă este liber.

Bărbatul sau femeia, cine trebuie să intre primul într-un restaurant

În cazul unei întâlniri la restaurant, ținuta trebuie adaptată ambianței localului, dar trebuie să țineți cont și de ocazia cu care ați fost invitați acolo, dar și modul în care se vor îmbrăca ceilalți meseni.

În timpul unei întâlniri, atât femeia, cât și bărbatul trebuie (pe cât posibil) să își pună telefonul pe mod silențios și să nu stea cu el în mână. În cazul în care este o urgență sau trebuie să primească un telefon, este indicat să purtați convorbirea în altă parte, nu la masă, apoi mergeți împreună spre ieșire. De data aceasta, la plecare, femeia este prima care iese din restaurant.

Indiferent dacă iei masa cu prietneii, iubita/iubitul sau colegii de birou, dacă vrei să lasi o impresie bună, fii atent la postură. Trebuie să stai drept, dar să nu pari rigid. De asemenea, un aspect important îl constă faptul că nu trebuie să îți sprijini coatele pe masă, ci doar antebrațele.

De asemenea, bărbatul trebuie să îi permită persoanei de sex feminin să comande prima. La plecare, vei face o impresie bună dacă îi vei trage ușor scaunul pentru o ajuta să se ridice.

Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Nu e o glumă! Cea mai scumpă ciorbă din România costă 110 lei: unde o poți degusta