Maria Constantin, pusă la zid după ce a apărut fără machiaj și filtre: „Nu pot să cred ce ți-ai făcut!”

Vrând să împărtășească o parte din frumusețile locurilor din Jamaica (unde se află în aceste zile), Maria Constantin (38 de ani) s-a ales cu o serie de insulte și jigniri din partea prietenilor virtuali. Artista a fost judecată pentru faptul că s-a filmat fără pic de machiaj și fără filtre de înfrumusețare.

Pentru a scăpa de frigul din Capitală, dar și pentru a se relaxa, Maria Constantin a plecat într-o vacanță exotică în Jamaica. Alături de soțul ei, Robert Stoica, Artista a explorat frumusețile locului, a stat la plajă, a vizitat cele mai importante obiective turistice, iar o parte din experiențe le-a împărtășit și cu prietenii virutali din social media.

Maria Constantin, ținta jignirilor pe social media

Pentru Maria Constantin, vacanța din Jamaica ar fi trebuit să fie un prilej de bucurie și deconetare de tot ceea ce înseamnă social media sau renunțarea la ecrane, având ocazia să își încarce corespunzător „bateriile”. Ei bine, se pare că dorința de a vrea să le arată prietenilor locurile pe care le vizitează a „costat-o” cam mult pe artistă.

Într-una dintre postările sale de pe social media, Maria Constantin s-a expus într-o ipostază complet diferită de imaginea pe care și-o formaseră prietenii ei virtuali. Într-o ținută lejeră, ca de vacanță, cu părul ușor dezordonat, fără machiaj și fără filtre de înfrumusețare. Ei bine, naturalețea ei a stârnit un val de critici și reacții acide din partea oamenilor.

„Ce frumoasă erai, Maria! Acum ești de parcă ai fi vrut să-ți faci rău. N-as bucura să știu că există o cale de a redeveni tu, cea de altădată.” „Data viitoare te rog din suflet să filmezi doar peisajul. Mulțumim frumos” „Vasileeee… treci acasă că nu-ți fac nimic” „Am crezut că începe un film horror, serios! Nu pot să cred ce ți-ai făcut!” „Are 38 de ani, păcat de anii ei. Arată mai bătrână decât mine, eu am 51 de ani” „Poți, te rog, să întorci camera și data viitoare să ne arăți doar peisajul?” „Cât de frumoasă erai naturală, Maria… eu nu înțeleg această transformare rea…” „Doamne ferește! Zici că e mumie” „Maria, ai dormit pe sobă?” „A început transdormarea în babuin” „Ce buhăită este!!!” „De ceeeee? De ceeeee? De ceee ai făcut asta?!?!?!” „Ai stricat frumusețe de peisaj” „Era mai frumos facă filmai doar peisajul”, au fost o parte din cele peste 600 de comentarii pe care Maria Constantin le-a primit la postare.

Maria Constantin a schimbat foaia, la 38 de ani! Artista își trăiește viața după propriile reguli: „Asta mi-ar mai lipsi, un copil”