Și-au spus iar adio! Vedetele de la Insula Iubirii s-au despărțit: „Au fost multe reproșuri, zile întregi de certuri și discuții”

O nouă despărțire răsunătoare! După o relație grea, plină de suișuri și coborâșuri, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii, și-au spus adio definitiv. Deși au încercat să facă lucrurile să funcționeze și pentru o perioadă au pozat în familia perfectă, acum totul a ajuns la final. Răzvan este cel care a făcut anunțul despărțirii și a vorbit pe larg despre motivele care au condus la acest deznodământ.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs și-au testat relația în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii. Testul nu l-au trecut, căci el a avut o idilă cu ispita Daria Cuflic. Însă, după încheierea filmărilor, cei doi au decis să își mai dea o șansă. Au devenit și părinți, iar pe lume a apărut fiica lor Luna. Ema mai are un băiețel dintr-o relație anterioară, iar toți patru păreau o familie fericită. Însă, se pare că realitatea era alta.

Ema și Răzvan de la Insula Iubirii și-au spus adio

Deși în ultima perioadă pozau în familia perfectă și părea că relația lor merge foarte bine, în spatele ușilor închise lucrurile stăteau diferit. Relația era măcinată de certuri și reproșuri. Cei doi s-au mai despărți și în vara anului trecut, dar atunci în scurt timp au revenit la sentimente mai bune.

Însă, de această dată, Ema și Răzvan au marcat despărțirea definitivă. El a fost cel care a făcut anunțul separării și a dezvăluit și motivele care au dus la acest deznodământ.

„SALUT, sunt Răzvan și da … Am obosit, am obosit să postez în omul perfect, sau în relația perfectă … Pentru că încă de la început am fost un cuplu destul de îndrăgit chiar și înainte de insulă, pentru cei care nu știu… ne-am cunoscut pe TikTok. 4 ani plini de încercări, o viață ca un rollercoaster, ne-a plăcut amândurora, cine mai vrea monotonie? Am crezut că e menit să fie așa, eram la mii de kilometri distanță, ea în Anglia eu în Turcia … când ne-am întâlnit prima dată am sperat că ea o să fie pentru totdeauna… Relația noastră a început frumos, cu sacrificii, cu zboruri și ore întregi în apel video …. Dar toate astea au trecut repede pentru că subsemnatul a dat-o de gard rapid. Apoi a venit insula … despre asta nu mai povestesc … S-a întâmplat un degajament … Din păcate ,pentru noi daunele au fost iremediabile, Luna a venit în perioada de difuzare. Sarcina a fost una grea, dar nu din cauze medicale, ci din cauza presiunii mediatice”, a explicat Răzvan Kovacs, în mediul online.

Răzvan: „Multe reproșuri, zile întregi de certuri”

De asemenea, Răzvan a mai punctat că în ciuda eforturilor făcute de ambii parteneri, certurile și reproșurile erau zilnice. Aceștia nu au mai putut să se conecteze unul cu altul, așa că au ajuns la concluzia că împreună își fac mai mult rău.

„Au fost multe reproșuri, zile întregi de certuri și discuții pe aceeași temă, mascate de zâmbete și postări drăgălașe. Timpul a trecut, certurile au rămas, eu ispășit mi-am tot repetat: Am greșit e normal. Putem spune că m-am mințit așa 3 ani, dar nu cred că am fost singurul care se mințea. Mi-am dorit să fim împreună toți patru, pentru că credeam că asta meritam. Speram să putem depăși situația… din păcate reproșurile, nu s-au oprit, din contră, acum aveam și altele. Postarea asta nu are scopul de o face pe Ema o femeie rea, știu că iubirea ei pentru copii și idealurile ei de familie sunt bune, din păcate noi am realizat greu că nu suntem atât de compatibil precum credeam. EMA, știu că vei citi asta, ești un om minunat și sunt convins că ceea ce ai tu de oferit este mult peste ceea ce am văzut eu. Îmi doresc atât de mult ca EI ( Noah și Luna) să crească în armonie încât eu o să mă sacrific… O să dispar din viață voastră. Nu e cea mai bună variantă și cu siguranță nici cea mai ușoară … din păcate toate celelalte nu au funcționat. Noah și Luna : Tati, vă iubește!”, a mai spus Răzvan.

Foto: Social media