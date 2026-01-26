Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret! Ce cadou scump a primit bruneta

Gabriela, focoasa brunetă care i-a furat cândva inima lui Alex Bodi, se pare că a trecut complet peste relația cu musculosul, iar acum tatonează terenul către o nouă poveste de iubire. Se pare că un bărbat misterios a intrat deja în grațiile acesteia, iar cadourile impresionante au început să curgă. Startul a fost dat cu un uriaș buchet de trandafiri.

Pentru o perioadă, Alex Bodi și Gabriela au format un cuplu. Relația lor a fost plină de suișuri și coborâșuri, iar în cele din urmă aceștia au decis că este mai bine să o apuce pe drumuri separate. El și-a văzut mai departe de viața lui amoroasă tumultoasă, iar și ea pare acum că este gata de o nouă poveste de iubire.

Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret

Brunetă, focoasă, cu trăsături finuțe și multe tatuaje interesante, Gabriela l-a ținut o perioadă pe foc pe Alex Bodi. Însă, cum relația lor nu a funcționat, tânără și-a văzut de drum. În ultima perioadă s-a concentrat pe business-ul său, dar acum se pare că un admirator secret a apărut în peisaj.

Gabriela este o femeie de afaceri de succes, cu un business în domeniul bijuteriilor și al piercing-urilor. Afacere care pare să-i meargă extrem de bine, deoarece mai multe persoane publice au apelat la serviciile ei. Astfel, nu e de mirare că Gabriela își petrecere majoritatea timpului la birou.

Ei bine, chiar acolo a avut parte recent de o surpriză. Se pare că în ultima perioadă, Gabriela este curtată intens, iar un admirator secret i-a trimis un cadou special. Mai exact, bruneta le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online că a primit un buchet uriaș de trandafiri.

Este vorba despre un buchet impresionant de trandafiri albi, care au ajuns chiar la ea la birou. Gabriela nu s-a ascuns și a postat florile în mediul online, făcând astfel pe toată lumea curioasă.

Deși nu a oferit niciun detaliu în plus este clar că Gabriela este o femeie curtată, iar acum se pare că un bărbat misterios face pași serioși către ea. Rămâne de văzut dacă sexy bruneta se va afișa în viitorul apropiat alături de un nou partener. Până atunci, cert este că bărbatul care se află acum în viața ei știe cum să o răsfețe.

Fosta iubită a lui Alex Bodi l-a zăpăcit complet şi a uitat de nevastă! Şi-a riscat familia pentru focoasa Gabriela

Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie!

Foto: Instagram