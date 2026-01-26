Garsonieră la doar 6.500 de euro. Orașul din România în care o poți cumpăra

Piața imobiliară din România este plină de surprize. Nu mai este un secret faptul că prețurile locuințelor au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani, însă există și excepții. Un anunț publicat pe una dintre cele mai cunoscute platforme de vânzare-cumpărare i-a lăsat pe români cu gura căscată. Care este orașul din România unde poți cumpăra o garsonieră cu doar 6.500 de euro?

Deși pare greu de crezut, în România există orașe unde piața imobiliară a stagnat. În contrast cu prețurile exagerat de mari ale locuințelor din marile orașe, în unele zone din țară încă există oferte accesibile pentru toate buzunarele.

Unde poți cumpăra o garsonieră cu doar 6.500 de euro

Conform unui anunț publicat pe OLX, un român a scos la vânzare o garsonieră care costă mai puțin decât o mașină second-hand. Locuința se află la etajul 3 al unui bloc din Târnăveni, județul Mureș. Este parțial mobilată, perfect locuibilă și costă de 6.500 de euro.

Așa cum reieșe din fotografiile încărcate în anunțul imobiliar, garsoniera are gemauri termopan, mobilă, canapea și un mini frigider. Baia nu are cadă, nici cabină de dus, în schimb este dotată cu un boiler.

Orașul Târnăveni este situat în centrul Transilvaniei, în partea de sud-vest a județului Mureș – centrul unei zone de vie circulație. Târnăveni este un punct de răscruce care fac legătura între orașele din vecinătate: Sovata, Blaj,Mediaș, Sibiu, Cluj Napoca și Târgu Mureș.

Localitatea Târnăveni este atestată documentar din anul 1278, deși aici au fost descoperite urme de locuire umană încă din neolitic. Datorită cultivării pe o arie însemnată de viței de vie, încă din evul mediu, zona a fost desemnată ca fiind o adevărată ”Țară a vinului”.

