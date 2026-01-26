Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Ai la dispoziție maximum 29 de secunde ca să găsești cele trei diferențe acunse în cele două imagini. Spor la treabă!

Testul de inteligență de astăzi îți va da mari bătăi de cap. La prima vedere, cele două imagini par identice, însă nu sunt. Există trei greșeli strecurate ingenios. Ai la dispoziție maximum 29 de secunde să le descoperi. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Deși rezultatul unui astfel de joc nu echivalează cu un test de inteligență standardizat, el oferă indicii despre modul în care o persoană procesează informațiile vizuale. Testele de IQ sunt concepute pentru a evalua anumite tipuri de inteligență, dar nu reflectă creativitatea, inteligența emoțională sau experiența de viață.

TEST IQ | 3 diferențe în maximum 29 de secunde. Le puteți identifica pe toate?

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul, o să oferim răspunsul în rândurile următoare.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

