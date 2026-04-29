Rod Stewart un bărbat fericit! Tată de 8 ori, acum a aflat că va fi din nou bunic. Pentru a câta oară?

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 00:30
Rod Stewart va fi bunic pentru a șasea oară

Vești importante în familia celebrului artist britanic: Ruby Stewart, fiica lui Rod Stewart, a dezvăluit că așteaptă al doilea copil, iar anunțul a fost făcut într-un cadru spectaculos, la un festival de renume.

Fiica lui Sir Rod Stewart, Ruby, a dezvăluit că este însărcinată cu al doilea copil, după ce și-a arătat burtica de gravidă la festivalul New Orleans Jazz & Heritage, unde celebrul ei tată, în vârstă de 81 de ani, a cântat weekendul trecut.

Cântăreața, în vârstă de 38 de ani, apare exuberantă în fotografiile postate pe Instagram  de la celebrul festival, unde apare ținându-și burtica în creștere într-o rochie neagră elegantă, cu model.

Ruby, care a făcut parte anterior din duo-ul country The Sisterhood și a cântat pe scenă alături de Rod, a fost însoțită la concert de logodnicul ei, Jake Kalick ,alături de care are și un fiu de trei ani, Otis, de sora vitregă Kimberly, în vârstă de 46 de ani, dar și fratele vitreg Liam, 31 de ani, și de soția acestuia, Nicole.

Ruby nu a fost însă singura fiică Stewart cu vești despre un copil.

Ruby Stewart gravidă, sursa-captură social media Ruby Stewart

Kimberly Stewart a participat la evenimentul anual împreună cu fiul pe care l-a născut anul trecut. Acesta nu mai fusese văzut în public până acum.

Marcând debutul pe Instagram al celui mai mic copil al său, Kimberly a postat un selfie emoționant pe rețelele sociale, ținându-l în brațe pe micuț, cu o inimă albastră care îi acoperă fața.

Nu a dezvăluit numele fiului și nici identitatea tatălui acestuia. Ea mai are o fiică, Delilah, în vârstă de 14 ani, cu actorul premiat cu Oscar Benicio del Toro, în vârstă de 59 de ani.

Interpretul hitului „Maggie May” are acum cinci nepoți, iar al șaselea este pe drum, adăugându-se unui arbore genealogic deja extins, cu opt copii din cinci relații diferite, vorba ceea, ”nici noi nu mai știm câți suntem”.

Kimberly și-a anunțat sarcina în martie anul trecut printr-o serie de fotografii elegante pe Instagram, în care își etala burtica într-o rochie de vară cu imprimeu floral, scriind: „Un băiețel vine în curând.”

Fotomodelul a vorbit anterior despre maternitate, spunând despre fiica sa Delilah: „Sincer, nu am crezut niciodată că pot iubi ceva atât de mult cum o iubesc pe ea. Am avut-o la momentul potrivit. Am lăsat în urmă petrecerile și nu îmi doream decât să fiu tot timpul cu ea.”

Sarcina lui Ruby marchează al doilea copil cu partenerul ei Jake, director de creație, cu care s-a logodit în ianuarie 2023, la doar câteva săptămâni după ce anunțase că așteaptă primul copil. Când cuplulului i s-a născut primul copil,  Otis, Ruby a spus:

„Această iubire nu seamănă cu nicio altă iubire pe care am cunoscut-o.”

Festivalul New Orleans Jazz a adunat întreaga familie Stewart, care a venit în număr mare pentru a-l susține pe Rod, în timp ce acesta a cântat pe scena principală duminica trecută.

Fotografiile publicate de ei pe Instagram îi arată pe membrii familiei în culise, la Fair Grounds Race Course, unde burtica lui Ruby era vizibilă sub rochia elegantă.

Evenimentul, care se desfășoară pe parcursul a două weekenduri până pe 3 mai, a inclus capete de afiș precum Stevie Nicks, Eagles și Kings of Leon, alături de Rod.

Rod, care a fost căsătorit de trei ori, are opt copii cu cinci femei diferite.

Cea mai mare dintre copiii săi, Sarah Streeter, în vârstă de 62 de ani, s-a născut din relația cu Susannah Boffey și a fost dată spre adopție. El îi are pe Kimberly și Sean Stewart, 45 de ani, cu prima sa soție, actrița Alana Stewart, în prezent în vârstă de 80 de ani.

Ruby este fiica sa cu modelul Kelly Emberg, cu care a avut o relație între 1983 și 1990. Cu cea de-a doua soție, supermodelul din Noua Zeelandă Rachel Hunter, Rod are doi copii: Renée, 33 de ani, și Liam. Liam și soția sa Nicole au doi copii, Louie și Elsie.

Cei mai mici copii ai cântărețului, Alastair, 20 de ani, și Aiden, 15 ani, sunt din actuala sa căsătorie cu Penny Lancaster, 54 de ani, cu care s-a căsătorit în 2007.

Artistul a vorbit anterior despre rolul de tată de-a lungul decadelor, recunoscând că nu a fost la fel de prezent pentru copiii mai mari din cauza carierei sale solicitante:

„Munceam din greu la cariera mea când s-au născut cei mai mari copii ai mei, Kimberly și Sean. Nu i-am văzut atât de mult cât mi-aș fi dorit. Dar cred că ei ar spune că am compensat ulterior.”

Vorbind pentru People în noiembrie 2021, Rod a recunoscut provocările de a crește copii născuți la diferențe mari de vârstă:

„Trebuie să fiu mai multe tipuri de tată din cauza diferențelor de vârstă dintre copiii mei.Chiar trebuie să îi tratezi pe toți ca indivizi, cu nevoi individuale.”

