Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de Hollywood

Când credeai că le-ai văzut pe toate din lumea rap-ului american, apare Blueface și ridică ștacheta, sau o dărâmă complet. Rapperul din Los Angeles a aflat în direct, pe livestream, că urmează să devină tată din nou, iar reacțiile au fost, evident, pe măsură. Partea și mai amuzantă este că în momentul respectiv nu era singur.

Voicemail-ul care a detonat tot

Pe 24 aprilie, Blueface a fost live pe internet când a decis, fără prea mult filtru, să dea play unui mesaj vocal primit de la o femeie care susține că este însărcinată cu copilul lui.

Femeia, extrem de nervoasă, l-a confrunat direct și i-a amintit foarte clar contextul: i-a spus că au avut relații de două ori și că rezultatul este deja în curs. În plus, i-a transmis că nu are de gând să facă avort.

Practic, surpriză totală pentru Blueface, dar nu neapărat și pentru internet, care deja știe că artistul este magnet de scandal.

Reacția iubitei: „Ești pe cale să o încasezi!”

Momentul a devenit și mai tensionat pentru că Blueface nu era singur. Lângă el se afla actuala lui iubită, Nevaeh, care este și ea însărcinată.

Când a auzit mesajul, atmosfera s-a schimbat instant. Replica ei a fost directă și plină de nervi, semn că situația risca să escaladeze rapid.

Livestream-ul s-a transformat astfel din divertisment într-un moment tensionat urmărit de mii de oameni.

„Știu că e o problemă”

După momentul tensionat, Blueface a recunoscut că are obiceiul de a avea relații sexuale neprotejate.

Explicația lui a fost simplă: „se simte prea bine”. Mai mult, a spus că probabil ar trebui să meargă la terapie pentru acest comportament.

Declarația nu a făcut decât să alimenteze și mai mult reacțiile din mediul online.

Câți copii mai sunt, de fapt?

Situația devine și mai complicată când vine vorba de viața lui personală: are deja trei copii, a lăsat însărcinate încă două femei de când a ieșit din închisoare anul trecut,iar acum apare o nouă sarcină. Viața sa personală pare să fie într-o continuă expansiune, iar controversele nu lipsesc.

Blueface, pe numele real Johnathan Jamall Porter, este un rapper american care a devenit celebru în perioada 2018–2019. A devenit viral cu piesa „Respect My Cryppin’”, iar succesul major a venit odată cu hitul „Thotiana”, care a intrat în topurile americane. Este cunoscut pentru stilul său neconvențional, cu un flow adesea în afara ritmului dar și pentru tatuajele de pe față și personalitatea controversată.

Blueface a fost frecvent în atenția publicului din cauza conflictelor personale dar și problemelor legale, relațiilor tumultuoase expuse online.

Recent, a fost criticat și pentru că nu și-a disciplinat copilul după o scenă într-un magazin de încălțăminte.

Viața lui Blueface pare un reality show fără scenariu, în care fiecare zi aduce o nouă surpriză. Fie că este vorba despre muzică, relații sau scandaluri, rapperul reușește să rămână constant în centrul atenției. Pe scurt, Blueface își continuă stilul imprevizibil și controversat, iar acest episod nu face decât să confirme imaginea sa deja bine cunoscută în cultura hip-hop.

