Celebrul artist (încă însurat) trăiește o iubire interzisă cu fosta lui Boureanu. Povestea care va zgudui showbizul!

Nu vă era dor de o poveste de dragoste controversată în care personajele principale sunt vedetele noastre care, cel puțin pentru moment, vor să fie incognito?! Ei bine, azi vom vorbi despre celebrul rapper Cabron care se iubește cu fosta unui controversat politician. Fitilul dragostei s-a aprins la filmările unui videoclip, iar de atunci cei doi formează un cuplu discret. Problema: Cabron nu este încă un bărbat divorțat în acte! CANCAN.RO are toate detaliile suculente ale celei mai noi (pentru public, căci în realitate relația durează de multă vreme) povești de dragoste din showbiz!

Se spune că dragostea vine atunci când te aștepți mai puțin, iar asta i s-a întâmplat și rapperului Cabron. Celebrul artist a prezentat mereu un interes pentru public, în mod special prin prisma melodiilor sale. Viața sa personală nu a fost niciodată atât de „suculentă”, acesta fiind căsătorit de 19 ani cu Geanina, femeia care i-a dăruit și un copil, care acum a ajuns la vârsta adolescenței. Însă, în loc să-l cuprindă pe fiul lui fiorii dragostei, l-au curpins pe celebrul lui tată. Sursele CANCAN.RO au aflat că artistul este îndrăgostit de nimeni alta decât fosta lui Cristian Boureanu, iar cei doi formează un cuplu de mai multă vreme.

Rapperul Cabron și Cristina Belciu, cuplul momentului

Dragostea nu te întreabă niciodată dacă ești pregătit, ci pur și simplu apare când te aștepți cel mai puțin, iar pentru rapperul Cabron a apărut în urmă cu aproape doi ani. Spunem asta pentru că artistul și Cristina Belciu s-ar fi îndrăgostit la finalul verii lui 2024, la filmările videoclipului „Golan cu caracter”. Melodia interpretată de Cabron și Juno au avut-o ca protagonistă principală pe Monica Belluci de România. Și, nu degeaba are această poreclă, căci bruneta l-a fermecat imediat pe rapper. Sursele noastre spun că între cei doi s-a aprins imediat scânteia dragostei, iar de atunci nu au mai putut să stea unul fără celălalt.

„Dintre toate fetele cele mai elegante/ Te-am ales pe tine că tu ai ceva aparte” , sunt câteva dintre versurile cântate de Cabron în melodia în care Cristina Belciu este protagonista videoclipului. Știm și noi că bruneta are ceva aparte, nu de alta, dar nu e de ici, de colo, să-ți închei relația de 20 de ani cu cineva. Dar, stați puțin căci lucrurile nu fost chiar atât de simple. În cazul în care Cristina Belciu căuta „o poveste din alea picante”, așa cum îi cânta Cabron în piesă, a găsit-o. Iată de ce spunem asta.

Întâlniri pe ascuns la ceas de seară

Cu toate că, inițial, au încercat să fie foarte discreți, inimii nu ai cum să-i comanzi, iar cei doi s-au îndrăgostit din ce în ce mai tare. Povestea lor de iubire nu mai este chiar un secret, mai ales în cercul de prieteni al artistului. Rapperul și modelul sunt împreună de aproape doi ani, iar lucrurile sunt din ce în ce mai serioase. Mult timp, Cabron și-ar fi împărțit viața între Ploiești, acolo unde locuia alături de Geanina și fiul lor, și povestea discretă pe care o trăia cu fosta lui Boureanu în Capitală și nu numai.

Doar că, în ultima perioadă, lucrurile s-au schimbat vizibil. Cabron petrece tot mai mult timp în București, alături de Cristina, iar sursele noastre au aflat că bruneta a început să îl însoțească și în turnee, semn că povestea lor a devenit din ce în ce mai serioasă. Mai mult, investigațiile noastre au mers mai departe și am aflat că cei doi au fost în numeroase vacanțe împreună. Spre exemplu, în urmă cu trei săptămâni au fost într-o vacanță în Italia, unul dintre locurile preferate ale Cristinei. Au vizitat Coasta Amalfi, iar imaginile i-au dat de gol. Au postat din aceeași locație, iar asta nu este tot. Într-una dintre fotografiile recente, cei doi au publicat exact aceeași fotografie. Coincidență?! Cu siguranță, nu.

Și, în cazul în care lucrurile nu erau deja suficient de „condimentate”, ca-n imaginile pe care vi le-am prezentat mai sus, vă dezvăluim că, după ce ar fi trăit povestea alături de Cristina și departe de ochii curioșilor, Cabron și-a luat inima în dinți și ar fi pus punct relației cu soția lui. Sursele noastre susțin că rapperul și Geanina sunt separați de un an, însă, pentru moment, în acte tot soț și soție sunt. Se pare că, pentru moment, preferă discreția și, cu toate că ar fi rănită în orgoliu, Geanina ar continua să publice imagini cu Cabron pentru a păstra aparențele, deși artistul nu a mai postat nicio fotografie cu ea de aproape trei ani și nu ar mai avea nicio legătură amoroasă.

Acest lucru, cel mai probabil, că o deranjează și pe Cristina care însă, pentru moment, e răbdătoare și, probabil că așteaptă ca lucrurile să devină oficiale. Așadar, în spatele aparențelor bine păstrate, se conturează o poveste tot mai clară o poveste care nu mai poate fi ținută la sertar. Rămâne de văzut însă dacă artistul va face și pasul decisiv și își va asuma oficial relația cu actrița sau dacă va prefera să țină totul în continuare departe de ochii publicului. Până atunci însă, noi rămânem pe poziții și vom continua să vă dezvăluim și alte detalii.

