Bat clopote de nuntă pentru Cristina Belciu?! Fosta lui Boureanu a recunoscut: „A apărut deja persoana potrivită”

Cristina Belciu este una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din showbiz. După ce a apărut la brațul deputatului Playboy, Cristian Boureanu, toți ochii au fost ațintiți asupra ei. Focoasa șatenă nu s-a mai afișat de atunci cu nimeni, iar principalul ei focus a fost cariera de actriță care a fost înfloritoare în ultima perioadă. A jucat în mai multe producții, printre care și filmul Căsătoria, regizat de Mihai Bendeac. Acest aspect a făcut-o să lase deoparte viața personală, însă părinții au început deja să pună presiune pe ea. Dar ea vrea să îi surprindă cât de curând și ne dezvăluie totul într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

După ce a jucat în filmul Căsătoria, Cristina Belciu are chef de…măritat!

(CITEȘTE ȘI: Cum obține fosta iubită a ”deputatului Playboy” totul de la bărbați?! ”Automat vei primi, dar trebuie să știi…”)

CANCAN.RO: Cristina, ne întâlnim la avanpremiera de gală a filmului Căsătoria, unde ai avut și tu un rol important. Spune-mi despre personajul tău, despre cum au fost filmările.

Cristina Belciu: E o bucurie să pot să joc în primul rând alături de mari actori pe care acest proiect îi are în lista de personaje și îi mulțumesc lui Mihai nespus că s-a gândit la mine! Eu am filmat puțin, am o scenă mică, o scenă care îmi e foarte dragă. O să vedeți ca sunt îmbrăcată, poate, așa cum mi-aș fi dorit eu să mă pot îmbrăca în zilele noastre și personajul meu interacționează cu cineva într-o bijuterie. Adică e un mediu care mie mi-a plăcut foarte tare. A fost cu peripeție.

CANCAN.RO: Spune-mi cum e Mihai Bendeac ca regizor. Cum ai interacționat cu el?

Cristina Belciu: Foarte atent și extrem de profi, pe lângă faptul că el este un talent căruia nu știu să-i găsesc o caracterizare, are răbdare, îți explică foarte atent ce trebuie să faci, ne-am întâlnit și anterior chiar dacă rolul meu e mic, a avut grijă ca personajul să fie foarte bine conturat și s-a asigurat că nu-mi lipsește nimic și că mă simt foarte bine la el acasă. Pentru că platoul a fost casa lui pentru mult timp.

CANCAN.RO: Ce proiecte ai în următoarea perioadă?

Cristina Belciu: Încă este în desfășurare proiectul la care lucrez cu regizorul cu Robert Eugen Popa și va ieși într-un an, cred, un film cu mine, Paul Diaconescu și Maia Morgenstern, care este pentru mine un model, e o actriță cu care am crescut, pe care mi-am dorit să o întâlnesc, dar să fiu cu ea într-un proiect?!

Sexy actrița dă tot din casă: „A apărut deja persoana potrivită”

(ACCESEAZĂ ȘI: Bendeac a „combinat-o” pe fosta lui Cristian Boureanu, Cristina Belciu. Organizează „căsătoria”!)

CANCAN.RO: A fost un an plin profesional pentru tine. Cum a fost pe parte personală?

Cristina Belciu: Pe plan personal, pentru că a fost un an plin profesional, a fost mai slab. Dar când mă refer la personal zic de relația aceea de cuplu. În schimb m-am focusat foarte mult pe ce însemn eu și cred că am evoluat din foarte multe puncte de vedere. Am mai multă încredere în mine, sunt mult mai stăpână pe valorile pe care le am și când o să apară, sau poate a apărut deja persoana potrivită… o să fie cea care trebuie.

CANCAN.RO: Părinții tăi nu încep să pună presiune?

Cristina Belciu: Ei au înțeles că eu sunt puțin nonconformistă și așa voi rămâne toată viața, așa că prefer să-i surprind, la un moment dat, cu vreo veste bruscă. De ce să facem regulile după clasicele norme când putem să ne dezicem de reguli?!

CANCAN.RO: Să te duci să le zici “Mama, tata, mă mărit, sunt însărcinată”.

Cristina Belciu: Asta cu sarcina… mai încolo. Cu măritatul s-ar putea să fie în curând, să le dau o veste bruscă, nu exclud asta.

CANCAN.RO: În 2025 urmează! Am înțeles.

Cristina Belciu: Mai stăm, momentan. În ultimul an am făcut filme. Când să faci și copii?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.